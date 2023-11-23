Знакомая погибшего в Индии актера Белецкого рассказала о его мягком характере

Российский актер Максим Белецкий, который накануне погиб в Индии, был добрым и приветливым человеком. О его характере рассказала 23 ноября «Известиям» знакомая погибшего Ольга Домрачева.

По ее словам, они вместе учились в одном колледже, где и общались в последний раз. При этом оба были на разных отделениях и курсах: Белецкий — на кукольном, а Домрачева — на драматическом.

«Он очень приятный человек был. С ним просто было приятно очень общаться. Видно, что был талантливый мальчик. Всегда приветливый. Вообще не могу ни слова про него плохого сказать. Добрый очень», — поделилась она.

Домрачева отметила, что не представляет, как с актером могло случиться подобное.

О гибели 37-летнего Белецкого в Индии сообщил 22 ноября Республиканский театр кукол Йошкар-Олы, где актер служил в 2007–2021 годах. О причине его смерти не сообщалось. По информации его родственников, он будет кремирован и похоронен в Индии.

Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая как актер, а затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Он два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная» и принимал участие в фестивале «Золотая маска» в Москве.