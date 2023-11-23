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Депутат в Екатеринбурге предложил ходить пешком недовольным ценами на проезд

Депутат Колесников: в Екатеринбурге следует поднять цены за проезд в транспорте
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Фото: Global Look Press/Alexander Zemlianichenko Jr
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Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников, возглавляющий комиссию по городскому хозяйству, призвал поднять цены на проезд в общественном транспорте города. Как отмечает 23 ноября агентство «ФедералПресс», несогласным с повышением цен депутат предложил ходить пешком.

«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость [проезда] на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет», — отметил Колесников на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию.

Одновременно он заявил о необходимости повышения зарплат работников транспорта, что должно помочь решить проблему с нехваткой кадров и сократить задержки на линиях. Отмечается, что его идею поддержал вице-спикер Екатеринбургской думы Михаил Матвеев.

В свою очередь, депутат гордумы Екатеринбурга от партии КПРФ Виктория Ивачева заявила, что слова коллеги, призвавшего недовольных в случае повышения оплаты проезда ходить пешком, являются негуманными. Она отметила, что «людям и так достаточно тяжело», поэтому тарифы на проезд расти не должны.

«Зная, что в его характере такое сказать, пусть его избиратели судят потом. Мы не поддерживаем такие предложения. Если бы он предложил сделать льготный проезд нашим детям, школьникам, которые вынуждены ездить в школы, в кружки, я бы поддержала это. А так, повышение проезда для граждан и ходить пешком — это хорошо для здоровья, но все-таки, мне кажется, негуманно», — указала она в разговоре с «Газетой.Ru».

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Ранее, 20 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отклонил внесенное комитетом по транспорту правительства города предложение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте в 2024 году. Как сообщила пресс-служба главы региона, вместе с этим будет сохранена прежняя цена на билеты и в пригородных электропоездах.

В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть 2 ноября сообщил, что в городе в ближайшее время вырастет стоимость проезда в метро. По словам градоначальника, стоимость одной поездки составит 38 рублей. Он отметил, что данное решение связано с инфляцией и назревшей необходимостью обновления подвижного состава, а также проведения ремонта в подземке.

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