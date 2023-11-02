Власти Новосибирска назвали причину роста стоимости проезда в метро

В Новосибирске в ближайшее время вырастет стоимость проезда в метро. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть. Точную дату повышения он не назвал, но объяснил, почему оно необходимо.

По словам градоначальника, которые приводит sib.fm, стоимость одной поездки в метрополитене составит 38 рублей. Решение связано с инфляцией и назревшей необходимостью обновления подвижного состава, а также проведения ремонта в подземке. Локоть отметил, что окончательное решение еще не принято, рассматривается только заявка.

При этом он отказался комментировать возможное повышение стоимости проезда в других видах общественного транспорта. Ранее он говорил, что до конца 2023 года такого не планируется.

Ранее Новосибирск оказался в десятке лидеров по росту цен на вторичное жилье. Средняя цена квадратного метра во вторичке выросла за год в городе на 1,4%.