Губернатор Беглов отклонил предложение о повышении стоимости проезда в 2024 году
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отклонил внесенное Комитетом по транспорту правительства города предложение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте в 2024 году. Также будет сохранена прежняя цена на билеты пригородных электропоездов. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Разница между оплачиваемой пассажирами стоимостью проезда и фактическими расходами транспортных организаций будет компенсирована за счет средств бюджета. По поручению губернатора соответствующая субсидия будет увеличена до 109 млрд рублей.
В этом году при планировании бюджета правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос индексации тарифов на транспортные услуги в размере 4,95%. В таком случае стоимость проезда, например, по гостевому тарифу в 2024 году увеличилась бы на 3 руб.: в метрополитене — с 70 до 73 руб., в наземном городском общественном транспорте — с 65 до 68 руб., а месячный единый билет, который включает в себя проезд на трамвае, троллейбусе, автобусе и метро, подорожал бы на 181 руб. — с 3 665 до 3 846 руб.
По подсчетам Комитета по тарифам среди общих расходов одного жителя города на оплату жилищных, коммунальных и транспортных услуг доля последних занимает почти 50%.
Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, тарифная политика города остается социально ориентированной и сохранит минимальную стоимость проезда для школьников, студентов и пенсионеров, чья доля поездок в общественном транспорте составляет порядка 40%. Для жителей Санкт-Петербурга продолжит действовать широкая линейка возможностей по льготной оплате проезда.
Наряду с этим в 2024 году город оставит без изменений плату за пользование зоной платной парковки, предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, предельные оптовые надбавки к ценам на медицинские изделия, имплантируемые в тело человека при оказании медицинской помощи, а также размеры предельных наценок на продукцию, реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных организациях.