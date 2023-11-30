Россияне назвали причины отказа от содержания домашних животных
Аналитический центр НАФИ ко Всемирному дню домашних животных, 30 ноября, представил «Известиям» результаты социологического исследования, отражающего основные причины, по которым россияне отказываются заводить питомцев, а также объем средних ежемесячных трат на домашних животных и перечень товаров и услуг, пользующихся наибольшим спросом.
Так, стало известно, что доля владельцев домашних животных среди россиян по разным оценкам колеблется в диапазоне от 68 до 84%. Самые популярные питомцы — кошки. Беспородных кошек заводят почти вдвое чаще, чем породистых (43% и 25% соответственно). На втором месте по популярности — собаки, причем доли тех, кто держит беспородных и породистых собак, сравнимы (21% и 17%). Всех остальных животных, включая птиц, рыб, грызунов, рептилий, россияне заводят реже (доля не превышает 8%).
Россияне рассказали об основных причинах отказа от содержания домашних животных: нехватка времени на уход (36%); отсутствие людей, с которыми можно было бы временно оставить питомца (27%); негигиеничность (грязь в доме, шерсть и другое — 18%); не позволяет здоровье (17%); нет места в доме (15%); не позволяют финансы (12%).
Почти каждый второй опрошенный (46%) тратит на своих питомцев менее 2 тыс. рублей в месяц. Каждый четвертый (27%) — от 2 до 5 тыс. рублей. Свыше 5 тыс. рублей в месяц на домашних животных тратят только 9% владельцев питомцев. Среди тех, кто заявляет о минимальных тратах, в два раза больше мужчин (14% против 8% среди женщин), а максимальные траты в большей степени характерны для женщин (11% против 6% среди мужчин). О более высоких тратах, свыше 5 тыс. рублей в месяц, говорят также чаще молодые россияне (16%).
Самые крупные траты — это специальные корма и добавки (77%), а также ветеринарные услуги и лекарства (65%). Траты на породистых животных выше, чем на беспородных. Так, например, покупным кормом кормят своих питомцев 78% владельцев породистых собак и 65% беспородных, для кошек это соотношение 83% и 78%.
Офлайн-ритейл — наиболее популярный канал покупки товаров для животных. Практически по всем видам расходов выше доля тех, кто покупает товары в физических магазинах. Меньше всего разрыв между приверженцами офлайн- и онлайн-покупки в отношении приобретения лежаков, домиков и других товаров для обеспечения инфраструктуры питомцев (18% и 12% соответственно).
Происходящая трансформация российского рынка промышленных кормов для животных отразилась и на потребительских практиках владельцев животных. Респонденты отмечали рост стоимости кормов (73% покупателей), проблемы с дистрибуцией (61% столкнулись с тем, что привычной марки не было в наличии), появление новых марок (61%) и их пробные покупки (47%).
«Домашнее животное для многих является полноценным членом семьи, что, безусловно, влияет на готовность вкладывать в него как временные, так и финансовые ресурсы. Это создает благоприятные условия для производителей и поставщиков товаров и услуг для животных. Однако важно учитывать конъюнктурные особенности текущего периода: в условиях трансформации рынка, ухода или подорожания марок корма, аудитория готова рассмотреть варианты смены текущей марки. Это можно использовать для развития нового предложения, вывода новых брендов кормов для животных», — сказала директор направления маркетинговых исследований аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова.
19 ноября сообщалось, что снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте происходит медленнее у владельцев домашних животных — кошек и собак. Причем среди владельцев собак дегенеративные процессы замедлялись активнее у тех, кто выгуливал питомцев. Исследования ученых из Пенсильванского университета показали, что домашние животные могут служить источниками социальной поддержки. Взаимодействие с ними может снизить показатели стресса, такие как кровяное давление, уровень гормона кортизола и частоту сердечных сокращений.