Россияне назвали причины отказа от содержания домашних животных

Аналитический центр НАФИ ко Всемирному дню домашних животных, 30 ноября, представил «Известиям» результаты социологического исследования, отражающего основные причины, по которым россияне отказываются заводить питомцев, а также объем средних ежемесячных трат на домашних животных и перечень товаров и услуг, пользующихся наибольшим спросом.

Так, стало известно, что доля владельцев домашних животных среди россиян по разным оценкам колеблется в диапазоне от 68 до 84%. Самые популярные питомцы — кошки. Беспородных кошек заводят почти вдвое чаще, чем породистых (43% и 25% соответственно). На втором месте по популярности — собаки, причем доли тех, кто держит беспородных и породистых собак, сравнимы (21% и 17%). Всех остальных животных, включая птиц, рыб, грызунов, рептилий, россияне заводят реже (доля не превышает 8%).

Россияне рассказали об основных причинах отказа от содержания домашних животных: нехватка времени на уход (36%); отсутствие людей, с которыми можно было бы временно оставить питомца (27%); негигиеничность (грязь в доме, шерсть и другое — 18%); не позволяет здоровье (17%); нет места в доме (15%); не позволяют финансы (12%).

Почти каждый второй опрошенный (46%) тратит на своих питомцев менее 2 тыс. рублей в месяц. Каждый четвертый (27%) — от 2 до 5 тыс. рублей. Свыше 5 тыс. рублей в месяц на домашних животных тратят только 9% владельцев питомцев. Среди тех, кто заявляет о минимальных тратах, в два раза больше мужчин (14% против 8% среди женщин), а максимальные траты в большей степени характерны для женщин (11% против 6% среди мужчин). О более высоких тратах, свыше 5 тыс. рублей в месяц, говорят также чаще молодые россияне (16%).