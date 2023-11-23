Михалков заявил о нежелании работать с артистами-иноагентами

Режиссер Никита Михалков 23 ноября ответил на вопрос «Известий» об артистах-иноагентах.

«Я никак не хочу с ними работать и не буду», — сказал он.

Михалков отметил, что если у кого-то и возникает желание сотрудничать с иностранными агентами, то «пусть едут туда и там с ними работают».

Ранее, 17 ноября, Минюст РФ включил актрису Яну Троянову в список иноагентов. Как отмечается, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также она выступала против специальной военной операции на Украине, уточнили в ведомстве.

1 декабря 2022 года в РФ вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.