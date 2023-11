Названы 10 интересных арт-объектов России

Эксперты сервиса путешествий tutu составили для «Известий» подборку арт-объектов, ради которых стоит отправиться в путешествие по России. Среди них — скульптуры, созданные современными художниками, граффити и даже мозаики в подземных переходах.

«Большая глина № 4», Москва

Работа знаменитого швейцарского художника Урса Фишера, установленная на Болотной набережной напротив Дома культуры ГЭС-2, раньше украшала одну из площадей Флоренции. «Большая глина» вызвала много критики и породила ряд оскорбительных названий. Однако нашлись и поклонники. Отлитый из алюминия слепок куска глины должен вдохновлять на размышления о природе творчества.

Скульптор Фишер прославился в том числе работами из воска, гигантскими свечами, тающими во время экспонирования. «Глина» не расплавится, и, несмотря на разговоры о переезде, пока критикам придется с ней свыкнуться. Похоже, в Москве она надолго.

«Бобур», Никола-Ленивец, Калужская область

Работа основателя парка «Никола-Ленивец» Николая Полисского вписана в пейзаж и создает диалог с окружающей средой: художник обратился к направлению в искусстве под названием «ленд-арт». «Бобур» производит впечатление чего-то инопланетного и одновременно земного из-за использования традиционной техники плетения. Наверху расположена смотровая площадка, откуда можно любоваться местными пейзажами.

За время проведения фестиваля «Архстояние», который уже много лет проходит в Никола-Ленивце, появилось огромное количество арт-объектов. Всего в парке около 50 скульптур и более 100 арт-проектов и произведений лучших российских и зарубежных авторов. Но именно «Бобур» стал визитной карточкой. Структура с трубами напоминает о культовом Центре Помпиду в Париже.

«Внутренний ребенок», Краснодар

Парк «Краснодар», который еще называют парком Галицкого по имени его создателя, — обязательная точка на маршруте по городу. В парке много необычных скульптур, созданных российскими и зарубежными художниками. Можно здесь увидеть и работу американского скульптора Кена Келлехера. Она представляет собой четыре фигуры ребенка в окружении лавочек, выросших из сплетенных ветвей платана. Работа выглядит очень эффектно, особенно в свете вечерних огней, которые отражаются в зеркальной отполированной поверхности скульптур. По задумке автора, она — о ребенке, который есть внутри каждого из нас.

Памятник Уастырджи в Алагирском ущелье, Северная Осетия

Фигура героя, выпрыгивающего из скалы на высоте 20 м, поражает. Вес скульптуры — 28 т: она настолько большая, что ее собирали во Владикавказе и доставляли к месту монтажа на вертолете. Этот памятник был создан в 1995 году по проекту скульптора Николая Ходова. Расположен он в красивом месте, у ущелья, над узкой горной дорогой. Уастырджи — покровитель путешественников. Скульптуры — одна из особенностей Северной Осетии: в горах множество интересных объектов. Например, туристам очень нравится притаившийся на скале в Кадаргаванском каньоне барс, покрытый множеством зеркал.

All your walls are belong to us («Все ваши стены принадлежат нам»), Екатеринбург

Стрит-арт уже давно стал важным пунктом среди достопримечательностей города. В Екатеринбурге каждый год проходит фестиваль «Стенограффия», во время которого на скучных стенах и обычных улицах появляются произведения искусства. Граффити одного из популярных российских художников Покраса Лампаса можно встретить в арке дома на улице Толмачева. Работа выполнена в фирменном стиле Лампаса, сочетающем каллиграфию и граффити.

Мозаики в переходах, Ростов-на-Дону

В подземных переходах Ростова-на-Дону можно встретить множество мозаик на самые разные темы. Тут и настоящая энциклопедия советской жизни, и исторические сцены с Азовскими походами Петра Великого, и панно с животным миром Дона и космосом. Изготовление таких мозаичных панно — кропотливый процесс, в который погрузилась артель мастеров под руководством Юрия Лабинцева в 1970–1980-х годах. В это сейчас сложно поверить, но элементы мозаики красились и вырезались вручную. В 1990-е годы их почти нельзя было увидеть из-за палаток со всякой всячиной, что, как ни странно, оказалось не так уж плохо — мозаики оказались защищены.

Скульптуры арт-парка «Острова Ершовы», Челябинская область

На территории загородного клуба «Острова Ершовы» в 2020–2021 годах проходил ленд-арт-фестиваль «Острова». Это был первый подобный фестиваль на Урале, туда стекались художники со всей России, чтобы создать арт-объекты из того, что буквально лежало под ногами, — дерева, палок и веток. Так среди местных пейзажей появились уникальные скульптуры: в глади воды отражаются трогательные диплодоки, в чаще леса стоит домик хоббита, а мишки занимаются йогой. Сейчас по парку водят экскурсии.

Единорог в парке «Лебединый рай», Выкса, Нижегородская область

Нижний Новгород — идеальное направление для арт-уикенда, особенно если вы хотите проникнуться современным искусством. В городе проходит фестиваль «Место», куда стекаются стрит-художники из разных уголков страны. Можно отправиться за искусством и в другие города региона, например в Выксу. В парке «Лебединый рай» много скульптур европейских художников и архитекторов: арка из стальных трубок шотландца Роба Малхолланда, вдохновленная русским конструктивизмом, яркая структура итальянца Риккардо Мурелли, абстрактная белая — француженки Ив Бэйли и другие.

Один из любимых объектов посетителей — единорог венгерского скульптора Габора Сёке. Шестиметровая скульптура сделана из деревянных брусочков в технике, изобретенной самим художником.

Выкса находится в трех часах езды на машине от Нижнего Новгорода и в двух с половиной — от Владимира. Посетив Выксу, отправляйтесь во Владимир, Суздаль и другие интересные города. Если путешествуете на автобусе, обязательно посмотрите отзывы на перевозчиков, советуют эксперты tutu. А чтобы не было неприятных сюрпризов в отеле, воспользуйтесь «Гарантией заселения».

Арт-объекты в экопарке «Каялов бор», Россошь, Воронежская область

«Каялов бор» — место, где можно узнать больше о «Слове о полку Игореве», оказавшись в русском городище и побродив среди необычных арт-объектов. Самый лучший способ не пропустить самое интересное — пройти по живописному маршруту, который связывает все объекты парка. Один из них называется «Затмение». Он посвящен важному историческому моменту: несмотря на солнечное затмение, которое считалось дурным знаком, князь Игорь повел войска на половцев.

«Пастбище», Костромская область

Необычный деревянный объект «Пастбище» получил главный приз престижной архитектурной премии. «Пастбище» появилось в рамках платформы «Древолюция». Ее цель — дать возможность начинающим архитекторам и дизайнерам получить опыт работы с деревом. «Пастбище» служит площадкой, где дети могут играть, а родители наблюдать за ними, удобно устроившись на необычных лавочках.

