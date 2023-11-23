Реклама
Прямой эфир
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Украине предрекли дефицит товаров из Европы из-за блокировки границы с Польшей
Мир
Песков заявил о необходимости давить на отказавшихся от переговоров с РФ
Мир
Киев внес немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
В СФ назвали русофобской глупостью возможное закрытие Норвегией границы с РФ
Общество
Туристы в Марий Эл спаслись от медведя в заброшенной колонии
Общество
В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря
Экономика
Правительство одобрило беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур
Мир
Захарова указала на одобрение ЕСПЧ дискриминационной политики Латвии против РФ
Пресс-релизы
С 27 мая по 2 июня 2024 года в Сочи пройдет международный фестиваль «КиноБраво»
Авто
На российский рынок выйдет кроссовер KAIYI X7 Kunlun
Общество
Союз журналистов России предложил наградить погибшего корреспондента Максудова
Мир
Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой
Общество
Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»

Юрист оценила план ЦБ разделить ипотеки на первичку и вторичку при расчете цены

Юрист Ситдикова: разделение ипотеки позволит ЦБ проще формировать аналитику
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разграничение порядка кредитования на первичное и вторичное жилье позволит Центробанку (ЦБ) РФ видеть реальное положение дел в каждом из направлений рыночной ипотеки и при необходимости корректировать имеющиеся регуляторные требования, рассказала «Известиям» 23 ноября юрист Виктория Ситдикова. Она не исключила, что такое разделение добавит гибкости к ценообразованию по ипотеке на рынке вторичной недвижимости.

Ранее, 21 ноября, ЦБ РФ сообщил «Интерфаксу», что планирует уточнить методику расчета среднерыночной полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке, обособив кредиты на первичное и вторичное жилье.

«В настоящее время имеется огромная разница в условиях кредитования, которое может получить гражданин при покупке первичной недвижимости, либо же при приобретении недвижимости со вторичного рынка. ПСК на ипотеку ЦБ рассчитывает с июля 2022 года. И эти расчеты включают в себя все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии и расходы на страховку, и выражается ПСК в процентах», — объяснила она.

Эксперт добавила, что на стоимость кредитов для приобретения жилья в новостройке влияют имеющиеся субсидируемые продукты, реализуемые совместно банками и застройщиками, в то время как на вторичное жилье обычно не распространяются льготы. При этом для подсчета средней стоимости кредита, учитываются оба рынка недвижимости, а в связи с тем, что разрыв в условиях и разнице на них очень существенен, то усредненная оценка не может быть объективной и приближенной к реальным цифрам, уточнила юрист. Корме того, при расчетах не учитываются ипотеки, выдаваемые по госпрограммам, что тоже влияет на реальность итогового показателя.

«Если четко разграничить ипотеку, четко разграничить порядок кредитования именно на первичку и вторчку, как об этом говорит регулятор, то самому ЦБ в итоге станет проще выводить аналитику, она станет более реальной и соответствующей действительности», — подчеркнула Ситдикова.

Она напомнила, что ипотека на покупку квартиры в новостройке имеет множество разновидностей: семейная, льготная, траншевая, ипотека для IT-специалистов и т. д. По ее мнению, если регулятор разделит ипотеки, то это не скажется на этих программах, на них повлияет только завершение госпрограммы.

«Разделение позволит ЦБ РФ видеть реальное положение дел в каждом из направлений рыночной ипотеки и при необходимости корректировать имеющиеся регуляторные требования. Не исключено, что данное разделение добавит некой гибкости к ценообразованию по ипотеке именно на рынке вторичного жилья. Конечно, более «вкусные» ипотечные программы, даже после разделения, останутся на рынке первичного жилья», — заключила Ситдикова.

Хронический лимит: в России подскочил спрос на комбо-ипотеку
Как это связано с доступностью жилья в России и при чем здесь льготные кредиты

Ранее в этот день сообщалось, что крупные российские банки зафиксировали рост спроса россиян на комбинированные ипотечные программы. Они позволяют выплатить часть ссуды свыше установленного госпрограммами субсидируемого лимита по рыночной ставке.

Накануне Центральный банк сообщил, что в России рост ипотечного кредитования в октябре замедлился до 2,9% с рекордных 4,2% в сентябре.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023