Юрист оценила план ЦБ разделить ипотеки на первичку и вторичку при расчете цены

Разграничение порядка кредитования на первичное и вторичное жилье позволит Центробанку (ЦБ) РФ видеть реальное положение дел в каждом из направлений рыночной ипотеки и при необходимости корректировать имеющиеся регуляторные требования, рассказала «Известиям» 23 ноября юрист Виктория Ситдикова. Она не исключила, что такое разделение добавит гибкости к ценообразованию по ипотеке на рынке вторичной недвижимости.

Ранее, 21 ноября, ЦБ РФ сообщил «Интерфаксу», что планирует уточнить методику расчета среднерыночной полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке, обособив кредиты на первичное и вторичное жилье.

«В настоящее время имеется огромная разница в условиях кредитования, которое может получить гражданин при покупке первичной недвижимости, либо же при приобретении недвижимости со вторичного рынка. ПСК на ипотеку ЦБ рассчитывает с июля 2022 года. И эти расчеты включают в себя все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии и расходы на страховку, и выражается ПСК в процентах», — объяснила она.

Эксперт добавила, что на стоимость кредитов для приобретения жилья в новостройке влияют имеющиеся субсидируемые продукты, реализуемые совместно банками и застройщиками, в то время как на вторичное жилье обычно не распространяются льготы. При этом для подсчета средней стоимости кредита, учитываются оба рынка недвижимости, а в связи с тем, что разрыв в условиях и разнице на них очень существенен, то усредненная оценка не может быть объективной и приближенной к реальным цифрам, уточнила юрист. Корме того, при расчетах не учитываются ипотеки, выдаваемые по госпрограммам, что тоже влияет на реальность итогового показателя.

«Если четко разграничить ипотеку, четко разграничить порядок кредитования именно на первичку и вторчку, как об этом говорит регулятор, то самому ЦБ в итоге станет проще выводить аналитику, она станет более реальной и соответствующей действительности», — подчеркнула Ситдикова.

Она напомнила, что ипотека на покупку квартиры в новостройке имеет множество разновидностей: семейная, льготная, траншевая, ипотека для IT-специалистов и т. д. По ее мнению, если регулятор разделит ипотеки, то это не скажется на этих программах, на них повлияет только завершение госпрограммы.

«Разделение позволит ЦБ РФ видеть реальное положение дел в каждом из направлений рыночной ипотеки и при необходимости корректировать имеющиеся регуляторные требования. Не исключено, что данное разделение добавит некой гибкости к ценообразованию по ипотеке именно на рынке вторичного жилья. Конечно, более «вкусные» ипотечные программы, даже после разделения, останутся на рынке первичного жилья», — заключила Ситдикова.

Ранее в этот день сообщалось, что крупные российские банки зафиксировали рост спроса россиян на комбинированные ипотечные программы. Они позволяют выплатить часть ссуды свыше установленного госпрограммами субсидируемого лимита по рыночной ставке.

Накануне Центральный банк сообщил, что в России рост ипотечного кредитования в октябре замедлился до 2,9% с рекордных 4,2% в сентябре.