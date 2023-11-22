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ЦБ указал на замедление в России ипотечного кредитования в октябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рост ипотечного кредитования в октябре замедлился до 2,9% с рекордных 4,2% в сентябре, говорится 22 ноября в сообщении на сайте Центрального банка (ЦБ) РФ.

«Рост ипотечного портфеля в октябре замедлился до +2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, но это всё еще очень высокий темп. Сократились выдачи как рыночной ипотеки из-за роста ставок, так и льготной из-за повышения первоначального взноса и ужесточения макронадбавок», — отметил регулятор.

Общий объем ипотечного портфеля банков достиг 17,6 трлн рублей. С начала года рост составил уже 27%, что значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%).

Ранее в среду в интервью «Известиям» директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова рассказала, что хотя ЦБ не выявил каких-то новых массовых практик застройщиков, однако определенно какие-то из них еще применяются.

«Качество ипотечных кредитов существенно ухудшается»
Глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова — о новой категории заемщика, долговой нагрузке россиян и влиянии роста ключевой ставки

Финансист добавила, что регулятор внимательно наблюдает и за рискованной практикой ипотечных заемщиков, которые используют потребительский кредит в качестве первоначального взноса по ипотеке. Доля таких россиян растет.

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