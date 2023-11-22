ЦБ отметил наличие рискованных практик у застройщиков и ипотечников

Хотя ЦБ не выявил каких-то новых массовых практик застройщиков, однако определенно какие-то из них еще применяются. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Это подтверждается тем, что средняя ставка по ипотеке по ДДУ (договор долевого участия) в июне составляла 6,1%, а в сентябре — 5,8%, то есть даже ниже, чем семейной ипотеке. Это отражает, что всё-таки еще есть совместные программы банков и застройщиков, хотя они уже не носят такой массовый характер, как год назад. Например, в середине 2022 года средний уровень ставки по ДДУ составлял 3,5%», — пояснила она.

Напомним, что в прошлом году Центробанк установил требования по дестимулирующему резервированию кредитов по субсидируемой застройщиками ставке, которая в некоторых случаях доходила чуть ли не до ноля. При этом сама стоимость жилья существенно превышала среднерыночные значения.

При этом регулятор внимательно наблюдает и за рискованной практикой ипотечных заемщиков, которые используют потребкредит в качестве первоначального взноса по ипотеке. И доля таких людей растет.

«Мы достаточно давно анализируем такие практики на основании данных бюро кредитных историй. Мы смотрим на крупные кредиты от 100 тыс. рублей, которые люди брали за три месяца до ипотеки. Во II квартале 2022 года доля таких ипотечных кредитов составляла 3,5%, а на 1 октября 2023-го — уже 6,4%», — сообщила Елизавета Данилова.

По ее словам, регулятор уже начал проводить надзорную работу с банками, которые предоставляют такие кредиты, чтобы удостовериться в адекватной оценке теми рисков.

«Ведь смысл первоначального взноса — продемонстрировать, что заемщик способен накапливать средства и будет своевременно обслуживать свои обязательства. Если же человек использует заемные деньги, а не накопления, то появляются сомнения в его надежности», — подчеркнула директор департамента финстабильности ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Елизаветы Даниловой «Известиям»:

«Качество ипотечных кредитов существенно ухудшается»