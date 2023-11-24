ЛДПР предложила уменьшить транспортный налог для льготных категорий граждан

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким разработали законопроект, направленный на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя автомобиля. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба Слуцкого.

В настоящее время если гражданин, имеющий право на льготу, владеет автомобилем с большим количеством лошадиных сил, чем установлено региональным законом, то он вынужден оплачивать транспортный налог в полном объеме. Например, в Свердловской области льготники освобождаются от уплаты транспортного налога только при мощности автомобиля в пределах 200 л. с., в Воронежской области — 150 л. с., в Белгородской области — 130 л. с., а в Курской области — 100 л. с.

Вместе с тем, например, многодетные семьи обычно имеют большой, а соответственно, и мощный автомобиль. В таких семьях машина используется для ежедневных поездок на работу, для перевозки детей в школу, на секции, в поликлинику, на отдых. Но так как региональным законом сниженный налог предусмотрен только для автомобилей с небольшим количеством лошадиных сил и установлены жесткие ограничения мощности двигателя, граждане не могут воспользоваться такой налоговой льготой.

В ЛДПР предлагают новый подход: не отнимать у льготников право на сниженный налог при превышении мощности двигателя автомобиля, а уменьшить размер налога на то количество лошадиных сил, на которое установлена льгота в каждом субъекте. Таким образом, владелец машины, имеющий право на льготу, будет оплачивать налог только за превышенную мощность.

Например, если многодетная семья в Воронежской области владеет автомобилем мощностью 200 л. с., она будет платить налог лишь за разницу, то есть за 50 л. с., уменьшив тем самым размер транспортного налога на сумму предоставленной им льготы.

«Сейчас получается, что льгота предоставляется не конкретной категории граждан — малообеспеченным, пенсионерам, многодетным семьям и так далее, а распространяется на определенные технические характеристики транспортных средств. В современных условиях необходима гибкость во всех сферах, поэтому мы предлагаем более понятный механизм предоставления льгот на транспортный налог для людей. Это позволит гражданам выбирать автомобиль, подходящий под свои нужды, не утрачивая налоговые льготы», — пояснил Слуцкий.

Принятие предлагаемого законопроекта снизит нагрузку на бюджет льготных категорий граждан, улучшит их благосостояние, позволит им владеть автомобилем того объема и той мощности, которые отвечают их нуждам. Законопроект планируется направить в правительство РФ 24 ноября.

17 ноября «Известия» выяснили, что ветеранам боевых действий, в том числе СВО, не придется ежегодно подтверждать инвалидность: соответствующее постановление утвердило правительство. Речь идет о людях, получивших тяжелые увечья на военной службе и о добровольцах-контрактниках. При первичном освидетельствовании на получение инвалидности ее будут сразу назначать бессрочно. Эксперты называют меру логичным и гуманным решением.