Роснедра спрогнозировали прирост запасов нефти в 2023 году на уровне 470 млн т
Прирост запасов нефти и конденсата в 2023 году по итогам геологоразведочных работ может составить 470 млн т, а прирост запасов газа — 630 млрд куб. м. Об этом 23 ноября сообщили в Роснедрах.
По предварительным данным, объемы геологоразведки недропользователями сохранятся на уровне 2022 года.
Согласно прогнозу Роснедр, объем инвестиций со стороны недропользователей на геологоразведку углеводородного сырья в 2023 и 2024 годах сохранит тенденцию прошлых лет. Так, в ведомстве напомнили, что в последние годы показатель составлял около 300 млрд рублей, в 2022 году он достиг 315,7 млрд рублей.
«При этом в условиях сохраняющегося санкционного давления об увеличении инвестиций в ГРР (геологоразведку. — Ред.) говорить преждевременно», — приводит заявление Роснедр ТАСС.
Ранее, 14 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что, несмотря на устремления США вводить новые санкции, РФ адаптируется к новым условиям и действует согласно своим интересам. Таким образом он прокомментировал запрос американского минфина к управляющим компаниям для получения информации о судах, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход западным санкциям.