Роснедра спрогнозировали прирост запасов нефти в 2023 году на уровне 470 млн т

Запасы нефти в РФ могут вырасти в 2023 году на 470 млн т, газа — на 630 млрд куб. м

23 ноября 2023, 07:57 0

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков