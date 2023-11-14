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Песков заявил об адаптации России к санкциям со стороны Запада

Песков: Россия адаптировалась к санкциям и действует, исходя из своих интересов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 ноября заявил, что несмотря на устремления США вводить новые санкции, РФ адаптируется к новым условиям и действует согласно своим интересам.

«Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но мы, тем не менее, адаптируемся под эти условия и действуем так, как наибольшим образом соответствует нашим интересам», — заключил он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал запрос американского минфина к управляющим компаниям для получения информации о судах, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход западным санкциям.

Ранее, 9 ноября, первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что коллективный Запад намерен сделать дополнительные шаги для того, чтобы увеличить издержки России в процессе экспорта энергоносителей.

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Эксперты неоднократно заявляли о том, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике стран Запада. Так, 3 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что потери стран Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. Он отметил, что по итогам 2022 года уже наблюдалось, что ущерб для европейских стран составляет триллионы, при этом не учитывался спад ВВП в государствах и другие потери.

22 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции стимулируют развитие России. Он подчеркнул, что где-то они тормозят нашу страну, но тем не менее появляются новые компетенции и возможности.

Также в сентябре ВТО опубликовала отчет, в котором сообщалось, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. По прогнозам экспертов, какая бы то ни было напряженность даже в двусторонних отношениях стран с экономикой с высоким уровнем интеграции неминуемо сулит потерей части состояния обеими сторонами.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года.

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