Эксперт рассказал о преимуществе РСЗО «Торнадо-С» над «Ураганом»

Насыщение российских армейских подразделений реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» позволит нашей реактивной артиллерии совершить качественный скачок, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о принятом в Минобороны РФ решении заменить РСЗО «Ураган» на «Торнадо-С».

Собеседники издания сообщили, что новинки поступят на вооружение артиллерийских и реактивных бригад округов и армий, а в перспективе — могут пополнить арсеналы артполков мотострелковых и танковых дивизий.

«Ураган» — это все-таки машина из 1980-х годов со 220-миллиметровыми реактивными снарядами дальностью до 35 км. Новая 300-миллиметровая «Торнадо-С» имеет более мощные боеприпасы и большую дальность поражения — до 120 км. У него есть система автоматизированного наведения и высокоточные снаряды со спутниковой навигацией», — рассказал Дмитрий Корнев.

По его словам, эта боевая машина будет задействована в рамках разведывательно-ударных контуров, что позволит обеспечить РСЗО целями в глубине обороны противника.

Дмитрий Корнев считает, что в свое время появление «Торнадо-С» сравняло возможности российских РСЗО с лучшими мировыми образцами — с тем же HIMARS.

«При охоте на тот же HIMARS «Торнадо-С» сможет использовать для его уничтожения одну высокоточную кассетную ракету. Ее поражающие элементы позволят уничтожить эту РСЗО, а также транспортно-заражающие и машины сопровождения», — отметил эксперт.

«Торнадо-С», как машина более крупного калибра, будет иметь более широкую номенклатуру боеприпасов, чем «Ураган», также отметил эксперт.

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«Торнадо» после «Урагана»: российскую артиллерию ждет перевооружение