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Безвозмездные платежи в бюджет превысили план в 12 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По итогам III квартала в казну поступило 406,8 млрд рублей безвозмездных платежей — в 11,7 раз больше суммы, учтенной в прогнозе на 2023 год (34,8 млрд). Эти доходы также в шесть раз превысили прошлогодний показатель (64,5 млрд). Такие данные приводятся в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2023-го («Известия» его изучили).

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«В бюджет действительно поступил ряд платежей, которые не были ранее учтены в законе о федеральном бюджете на 2023 год. Это преимущественно возвраты ряда ранее предоставленных средств, в том числе в период пандемии, и иные разовые безвозмездные платежи», — сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Согласно отчету СП, рост объема безвозмездных платежей прежде всего связан с увеличением доходов от возврата организациями остатков прошлогодних субсидий. Так, компании добровольно перечислили в казну 158 млрд — из них от фонда «Круг добра» поступило 109 млрд.

Другая крупная статья поступлений связана с продажей активов иностранными компаниями. СП отмечает, что добровольные взносы от уходящего из РФ бизнеса составили 65,8 млрд.

«Резкий рост доходов от продажи активов иностранным бизнесом обусловлен тем, что эти безвозмездные поступления из де-юре добровольных уже де-факто стали обязательными. Это вынуждает инвесторов как можно скорее совершать сделки и выходить с рынка РФ. Зарубежные СМИ оценивали число иностранных компаний, которые в 2023-м планируют уйти, примерно в 2 тыс.», — объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам эксперта ИНМиЭН ВШЭ Владимира Саськова, безвозмездные поступления позволят сократить общий дефицит бюджета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Остаток и благополучие: безвозмездные платежи в бюджет превысили план в 12 раз

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