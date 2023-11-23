Новый сезон «Фарго» вышел спустя три года затишья

Пятый сезон американского сериала «Фарго», развивающегося в той же вселенной, что и одноименный фильм братьев Коэн 1996 года, вышел на телеканале FX 21 ноября, а на стримингах — на следующий день. После провального четвертого сезона, пятый «Фарго» выпустили спустя три года перерыва.

Ожидаемо, что критики после громкого провала ждали следующую часть франшизы. На фоне фиаско в 2020 году, изголодавшиеся по «Фарго» поклонники оценили новинку тепло.

«Пятый сезон «Фарго» отлично стартовал, в сравнении с четвертым. Сезон 2020 года с Крисом Роком даже не пах как «Фарго» и был похож скорее на ретро-драму в жанре криминал», — делится впечатлениями Келли Лоуэр в US Today.

В центре сюжета — домохозяйка Дот с неоднозначным прошлым, которое настигает ее в новой жизни с кротким мужем и матриархом-свекровью. Повествование изобилует клише и предсказуемыми сюжетными поворотами, которые, впрочем, сопровождаются красивой картинкой. Главные роли в пятом сезоне «Фарго» исполнили Джо Кири, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли.

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Это банальная история: новый «Фарго» удивляет только штампами