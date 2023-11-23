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В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В правительстве не поддержали регулирование стоимости топлива — бензина и дизеля. Об этом говорится в проекте отзыва кабина на законопроект, который подготовила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и внесла осенью в Госдуму.

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Согласно проекту отзыва, с которым ознакомились «Известия», инициатива не нашла поддержку регуляторов. Во-первых, как отмечается, прилагаемые к законопроекту материалы не содержали никакого анализа и оценки влияния введения предлагаемых мер на розничные рынки автомобильных бензинов и дизельного топлива.

«Введение такой меры на внутреннем рынке приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС», — отметил кабмин в своем проекте отзыва.

Ранее депутаты ЛДПР предложили закрепить за правительством такие полномочия. Речь шла о поправках в закон о торговле, который допускает, что цены на социально значимые продукты могут ограничить в случае их резкого роста в определенных регионах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без предела: в кабмине не поддержали регулирование стоимости бензина и дизеля

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