Россия начнет оценивать технологию производства иностранных вин

Россия намерена проверять производства поставляемых из-за границы вин. Специалисты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков, рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

Там уточнили, что закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» установил: органы государственной власти РФ вправе контролировать технологию производства продукции, ввозимой в страну, на территориях иностранных государств. Это можно делать в соответствии с международными договорами, либо по соглашению сторон.

Сейчас для реализации этого положения Россельхознадзор проводит работу по заключению меморандумов о взаимопонимании между компетентными ведомствами в области виноделия заинтересованных стран, уточнили в Минсельхозе. На сегодняшний день Россельхознадзор направил проект меморандума в 21 страну для его рассмотрения и дальнейшего заключения, отметили «Известиям» в службе. В этих государствах производят 90% винодельческой продукции, поставляемой в Россию.

Наиболее активная переговорная работа идет с Арменией, Молдавией и Сербией.

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Марочная практика: Россия начнет проверять иностранные производства вин