Украинских спортсменов лишат званий из-за невозвращения в страну

Министерство молодежи и спорта Украины лишит званий 309 спортсменов, которые не вернулись на Украину после окончания соревнований, а также исключит их из состава национальных сборных команд. Об этом 22 ноября сообщило издание «Лига».

«Спортсменам разрешено уезжать с Украины, чтобы представлять страну на соревнованиях и сборах. С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года этим правом воспользовались 9058 спортсменов и их тренеров. В то же время на Украину не вернулись 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским — это в общей сложности 3,41% от выезжавших», — отмечается в сообщении на сайте издания.

Издание, ссылаясь на министерство, отмечает, что при нарушении условий по срокам возращения на Украину, ведомство и спортивные федерации исключат таких лиц из числа национальных сборных команд.

14 ноября сообщалось, что Артур Билан, являющийся членом национальной сборной Украины по спортивной рыбалке, отказался возвращаться в страну по окончанию соревнований в Италии и решил остаться в Европе. Билан объяснил свой поступок нежеланием быть мобилизованным. Он подчеркнул, что у него есть ребенок, а его жена не желает жить в постоянном стрессе.