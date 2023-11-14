Член сборной Украины по спортивной рыбалке не стал возвращаться в страну

Член национальной сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан отказался возвращаться в страну и остался в Европе. Об этом 14 ноября сообщил капитан сборной Данил Лясов на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он уточнил, что спортсмен принял решение остаться в Европе у брата после чемпионата по уличной рыбалке, проходившем в Италии. Билан объяснил свой поступок нежеланием быть мобилизованным. Он подчеркнул, что у него есть ребенок, а его жена не желает жить в постоянном стрессе.

«Мы хотим жить, тем более мы с братом не видимся и можем не увидеться, это тяжело. Я понимаю, что моя карьера на Украине уже закончена, но это моя жизнь, и я сам себе судья», — говорится в тексте переписки Билана с Лясовым.

Ранее, 12 октября, полузащитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Роспутько сбежал из Украины в Россию. Молодой человек после матча с «Антверпеном» прошел регистрацию на рейс до Варшавы, сдал багаж, но на самолет не сел. С ним было невозможно связаться.

Его отец сказал, что в «России ему точно будет безопаснее». Он также добавил, что Роспутько планирует подать документы на российский паспорт.

Александр Роспутько родился в Горловке в 2004 году, становился чемпионом Украины в разных возрастных категориях.