Прилетевший в Уфу самолет застрял на взлетно-посадочной полосе

Самолет, прилетевший в Уфу из Москвы, застрял на взлетно-посадочной полосе. Борту пришлось вызывать тягачи для буксировки. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

«22 ноября, совершив посадку в аэропорту «Уфа», командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» с учетом погодных условий самостоятельно принял решение на освобождение взлетно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика», — говорится в сообщении аэропорта.

В пресс-службе уточнили, что условия торможения самолета и коэффициент сцепления соответствовали норме. В комментарии также добавили, что аэропорт в постоянном режиме поддерживает элементы летного поля в эксплуатационной пригодности.

В конце октября самолет, следовавший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре из-за драки двух мужчин на борту. Пассажиры пытались успокоить подравшихся мужчин, однако это не принесло каких-либо результатов, после чего командир судна принял решение совершить посадку.