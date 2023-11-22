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Дело о содействии терроризму возбуждено в отношении жителя Саратовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В отношении жителя Саратовской области возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Об этом в среду, 22 ноября, сообщили в пресс-служба УФСБ России по региону.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Саратовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»)», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что мужчина с октября 2022 года по июль 2023-го склонял граждан к участию в деятельности одной из проукраинских террористических организаций.

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Ранее, 17 ноября, в Амурской области по подозрению в финансировании террористической организации был задержан иностранный гражданин. В пресс-службе регионального управления ФСБ уточнили, что мужчина уже заключен под стражу на время следствия по делу.

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