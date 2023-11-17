В Амурской области иностранного гражданина задержали за финансирование террористов

Иностранца задержали в Амурской области по подозрению в финансировании террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ в пятницу, 17 ноября.

«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в Российской Федерации террористической», — проинформировали в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Наказание по ней может составить до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в ФСБ добавили, что мера пресечения мужчине уже назначена. Он заключен под стражу на время следствия по делу.

Ранее, 3 марта, двое жителей Казани были задержаны по подозрению в финансировании террористической деятельности. По имеющейся у ФСБ информации, задержанные подозреваются в регулярных переводах денежных средств на банковские карты, которые используются участниками международных террористических организаций (МТО) «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе организации запрещены в РФ).