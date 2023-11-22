Виновником смертельного ДТП в Северной Осетии оказался бывший судья

Авария с четырьмя погибшими на трассе в Северной Осетии произошла в результате попытки экс-судьи Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева обогнать лошадь. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил «Известиям» знакомый с ситуацией источник.

«Кокоев на Mercedes попытался обогнать лошадь, но задел повозку и вылетел на встречную полосу. Там иномарка бывшего судьи лоб в лоб столкнулась с Lada, в которой ехали четыре человека. Все они погибли», — рассказал собеседник.

По его данным, Кокоев выжил и не был серьезно травмирован. После осмотра медиков его отпустили домой.

Об аварии на 32-м км трассы Владикавказ – Алагир в Пригородном районе Северной Осетии стало известно ранее в этот день. Тогда же сообщалось, что сотрудники ГИБДД устанавливают виновника и обстоятельства ДТП, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.