Четыре человека погибли в ДТП в Северной Осетии
Четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщил 22 ноября «Известиям» источник.
По его словам, авария произошла на 32-м км трассы Владикавказ – Алагир.
Автомобили столкнулись в Пригородном районе республики. Пострадавший был госпитализирован.
Виновника и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В начале октября во Владикавказе водитель на машине Mercedes-Benz умышленно сбил троих человек. Он попытался скрыться с места ДТП, но спустя некоторое время его задержали полицейские на автодороге Владикавказ – Алагир.