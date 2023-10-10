Автомобилист намеренно сбил троих человек во Владикавказе

Во Владикавказе водитель на машине Mercedes-Benz умышленно сбил троих человек. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило МВД по Северной Осетии – Алании в Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 8 октября. 20-летний молодой человек на автомобиле Mercedes, выезжая из ресторана «Волга» на проспекте Коста, намеренно наехал на трех человек.

После происшествия водитель попытался скрыться с места ДТП, но спустя некоторое время его задержали правоохранительные органы на автодороге Владикавказ – Алагир.

Управляющего машиной доставили в отделение полиции, а пострадавших — в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

24 сентября в Дагестане 15-летний подросток на автомобиле намеренно наехал на ребенка. На кадрах, которые разошлись по местным пабликам в социальных сетях, можно увидеть, как автомобилист за рулем ВАЗ-2107 задним ходом перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а затем сбивает его.