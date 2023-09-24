В Дагестане автомобилист намеренно сбил ребенка на велосипеде

В Дагестане подросток на автомобиле намеренно наехал на ребенка, в произошедшем разбираются правоохранители. Об этом 23 сентября сообщает в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

«Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно. В любом случае, на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов», ― гласит заявление Гариевой.

На кадрах, которые разошлись по местным пабликам в социальных сетях, можно увидеть, как автомобилист за рулем ВАЗ-2107 задним ходом перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а затем сбивает его.

По данным Telegram-канала «Криминальная хроника МВД Дагестана», личность водителя установлена. Им оказался 15-летний местный житель.

«Подростка сейчас доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно, водитель, совершивший наезд на ребенка, сам 2007 года рождения», ― сообщили авторы поста.

Ранее, 7 сентября, в Москве водитель такси сбил ребенка на пешеходном переходе. Мальчик выжил и был доставлен в больницу с травмами.