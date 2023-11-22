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Эксперт предостерег от посещения сайтов-подделок в преддверии «черной пятницы»

Эксперт Вураско: в период распродаж следует остерегаться фишинговых сайтов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В преддверии акции «черная пятница» эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско в среду, 22 ноября, рассказал, какие правила стоит соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников.

В первую очередь он обратил внимание на то, что аферисты любят играть на ажиотаже вокруг распродаж и активизируются перед различными громкими событиями.

«Черная пятница» — прекрасный тому пример. Именно в период таких распродаж активизируются два самых популярных психологических приема, которые используют сетевые мошенники. Покупателей завлекают привлекательной ценой и заставляют как можно быстрее совершить ряд необдуманных поступков», сказал специалист в беседе с RT.

По его словам, в попытках быстрее получить долгожданную скидку на товар легко потерять бдительность и стать жертвой злоумышленников, например ввести данные банковской карты или отравить мошенникам код подтверждения операции.

Вураско назвал одной из наиболее излюбленных злоумышленниками схем в период распродаж создание фишинговых (то есть поддельных) сайтов поддельных «интернет-магазинов». Он объяснил, что с их помощью мошенники могут получить конфиденциальные данные граждан.

«Сайты могут иметь оригинальные название или дизайн, но чаще они копируют их у популярных брендов или магазинов», рассказал эксперт.

Другой популярной схемой обмана является, как отметил Вураско, создание мошенниками групп и аккаунтов в социальных сетях и различных мессенджерах, которые ассоциируют себя с известными брендами, в том числе с теми, которые ушли из России за последние два года.

Чтобы не стать жертвой преступных схем мошенников в период распродаж, эксперт посоветовал тщательно проверять информацию о продавце, с осторожностью относиться к покупкам в соцсетях, а также приобретать товары у проверенных ритейлеров и на крупных торговых площадках.

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Ранее в ноябре об уловках мошенников в период распродаж рассказала «Известиям» руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина. Специалист рассказала, на какие «красные флаги» стоит обратить внимание при совершении покупок в период ажиотажа. Так, ссылка в адресной строке отличается от оригинального магазина. Например, добавляются новые слова либо изменено само написание магазина. Также стоит насторожиться, если магазин предлагает такую низкую цену, которой нет ни у кого на рынке, добавила специалист.

Ближайший период акций и распродаж пройдет в России 23–24 ноября.

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