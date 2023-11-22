Эксперт рассказал о признаках некачественной икры

У потребителей практически отсутствует возможность по внешним признакам отличить некачественную или фальсифицированную икру, считает глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. При этом он рассказал «Известиям», на что обращать внимание при выборе продукта.

«Чтобы постараться уменьшить риски, при выборе стоит обращать внимание на целостность упаковки, наличие знака обращения на рынке (ЕАС), а также полной информации об изготовителе и его адресе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения. Обязательно указывается вид рыбы, от которой получена икра, а также произведена ли икра из мороженного сырья, для черной икры — наименование гибрида семейства осетровых (если икра получена от гибрида). Отсутствие хотя бы одного из этих параметров является нарушением и должно насторожить потребителя», — объяснил эксперт.

В то же время, по его словам, в отличии от цифровой маркировки все эти сведения можно подделать.

Также Павлов уточнил, что существенное значение имеет и место покупки. Так, риск приобрести некачественную продукцию на рынках, в социальных сетях или площадках объявлений существенно выше, чем в сетевой рознице, добавил он.

Ранее в этот день «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре, что в РФ 20% икры не соответствует потребительским требованиям.

Россельхознадзор 10 ноября сообщил на своем сайте, что в РФ была обнаружена осетровая черная икра с мышьяком и дрожжами. Служба вынесла предупреждение китайскому предприятию Dujiangyan Cerealia Food Co. По данным службы в 2022 году из Китая было ввезено 18,1 т икры, в 2023 году — 9,4 т. Кроме того, ведомство ввело режим усиленного контроля в отношении продукции одного предприятия из Казахстана и двух — из Белоруссии.

Глава ОПИ Олег Павлов рассказал «Известиям» о важности введения в России маркировки икры, чтобы не допустить появления некачественной продукции на полках магазинов.