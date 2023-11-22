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Путин отметил необходимость коллективных решений в глобальной экономике

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Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
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Ситуация, сложившаяся в глобальной экономике, требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства мирового сообщества. Об этом 22 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-саммита G20.

«Сейчас ситуация в глобальной экономики требует коллективных, консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства международного сообщества, как развитых, так и развивающихся стран. В мире же происходят процессы кардинальной трансформации, появляются и крепнут новые мощные центры как глобального экономического развития», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что значительная доля экономической активности смещается в Азию, Африку и Латинскую Америку, где проживает большая часть населения планеты. Турбулентность на рынках нарастает, обостряются проблемы в международном финансовом секторе, в сферах энергетической и продовольственной безопасности.

«Кстати говоря, Россия выполняет все обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших импортеров и экспортеров продовольствия и сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что «колоссальный срез», который испытывает мировая экономика, стал следствием непродуманной политики ряда стран.

Также президент напомнил, что Россия выступает за открытое, многостороннее сотрудничество, основанное на принципах устава ООН.

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Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин в выступлении планирует изложить последовательную, сбалансированную позицию Москвы по ситуации в мире. Переговоры в формате двусторонних видеоконференций у Путина не запланированы.

Виртуальный саммит организует Индия, страна — председатель блока. На мероприятии отдельное заявление сделал индийский премьер-министр Нарендра Моди, также были подведены итоги председательства Нью-Дели в 2023 году. В саммите G20 принимают участие лидеры всех государств — участников объединения, девяти стран-гостей и главы 11 международных организаций.

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