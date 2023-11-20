Песков сообщил о планах Путина изложить на саммите G20 позицию России
Президент России Владимир Путин выступит на виртуальном саммите «группы двадцати» (G20), который организовывает Индия 22 ноября. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, [участие Путина] планируется», — сказал он журналистам на брифинге.
В ходе выступления президент планирует изложить позицию России на тему текущей ситуации в мире, добавил Песков. По его словам, данная позиция является известной, последовательной и сбалансированной.
Накануне о планах участия российского лидера 22 ноября в виртуальном саммите G20 сообщал телеканал «Россия 1». Тогда же отмечалось, что президент РФ и его западные коллеги впервые за долгое время смогут стать участниками общего мероприятия.
Дату проведения саммита Индия объявила в конце октября. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи рассказал тогда, что Нью-Дели уже разослал приглашения на онлайн-встречу и надеется на участие в ней как можно большего числа государств объединения.
Ранее, на очном саммите «двадцатки» в сентябре, премьер-министр Индии Нарендра Моди инициировал встречу лидеров G20 в дистанционном формате. Как сообщала тогда The Economic Times, Моди заявил, что в ходе виртуальной сессии могут быть рассмотрены выдвинутые лидерами объединения на сентябрьском саммите предложения.
Саммит G20 в очном формате прошел в Нью-Дели 9–10 сентября. В нем участвовали лидеры «двадцатки» и главы еще девяти стран, в числе которых Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.