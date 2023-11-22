Актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский умер в 66 лет
Украинский актер Александр Крыжановский скончался в возрасте 66 лет. Об этом 21 ноября сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его сын Владимир.
«Мой отец Александр Крыжановский умер сегодня ночью от сердечного приступа и других осложнений. Прощание состоится в ближайшие несколько дней в месте, где он провел последние 25 лет своей жизни — Театре на Печерске. Дата и время будут объявлены позже», — написал он.
Крыжановский родился в 1957 году в Киеве. Он учился в Киевском институте театрального искусства и Школе драматического искусства, режиссерского факультета ГИТИСа в Москве.
В качестве актера Крыжановский служил в Киевском театре эстрады, Молодом театре, Театре на Подоле. В 1999 году возглавил Новый драматический театр на Печерске и стал его режиссером. В 2018 году Крыжановскому было присвоено звание заслуженного артиста Украины.
Крыжановский снимался в таких фильмах, как «Битва за Севастополь», «Матч», сериалах «Мажор», «По законам военного времени», «Анна Герман. Тайна белого ангела».