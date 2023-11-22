Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей в зависимости от модели, выяснили «Известия» 22 ноября, опросив несколько таких продавцов. Речь идет о тех, кто закупает товар за рубежом и реализует в соцсетях, сервисах объявлений и торговых павильонах.

Если в начале месяца стоимость на iPhone 15 Pro 256 Гб составляла в среднем 128–130 тыс. рублей, то в настоящее время эту модель можно приобрести по цене в среднем 120–123 тыс. рублей, IPhone 15 Pro Max 256 Гб в начале месяца стоил 140–145 тыс. рублей, сейчас его можно приобрести за 132–134 тыс. рублей.

«Мы стали снижать цены на продукцию из-за понижения курса валют. Спрос на IPhone 15 стал сокращаться, поскольку покупатели ожидают снижения цен на эти телефоны и по прайсу октября они не готовы приобретать телефон», — сказал продавец в павильоне «Горбушкин двор» Михаил.

Не исключено, что цены на iPhone 15 в декабре придется снизить еще на 5–10%, добавил он.

Ранее, 7 ноября, по информации пресс-службы МТС, iPhone остается по-прежнему лидером российского рынка по продажам в денежном выражении. С января по сентябрь доля выручки за продукцию американской компании осталась на уровне аналогичного периода 2022 года — 33%. За первые девять месяцев этого года на iPhone пришлось почти 40% смартфонов в российских интернет-магазинах в денежном выражении.