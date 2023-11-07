iPhone сохранил лидерство по продажам в России в денежном выражении

iPhone — по-прежнему лидер российского рынка по продажам в денежном выражении, рассказали «Известиям» в МТС. С января по сентябрь доля выручки за продукцию американской компании осталась на уровне аналогичного периода 2022 года — 33%, сообщили в пресс-службе оператора.

За первые девять месяцев этого года на iPhone пришлось почти 40% смартфонов в российских интернет-магазинах в денежном выражении — это следует из отчета компании-партнера нескольких производителей электроники.

По этому показателю Apple, несмотря на прекращение официальных продаж в России, остался рекордсменом рынка: в деньгах его доля, по сравнению с январем–сентябрем 2022 года, сократилась всего на 2 п.п.

«Apple продолжает находиться на первой позиции в денежном выражении. На второй позиции Xiaomi, на третьей — Samsung», — сообщили «Известиям» в «М.Видео-Эльдорадо».

Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, iPhone до сих пор является основным генератором доходов от продаж смартфонов в России. Он назвал его кормильцем для ритейлеров.

«Ведь продаются не только сами по себе дорогие аппараты, вместе с ними реализуется масса аксессуаров и дополнительных услуг, которые зачастую гораздо более высоко маржинальны, чем сами гаджеты», — указал Кусков.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников связывает высокую долю iPhone в денежном выражении с тем, что в премиальном сегменте смартфонов у него практически нет конкурентов.

«По сути, конкурирует он лишь с дорогими складными аппаратами на Android, но продажи их пока мизерны. А смартфон Apple — популярный, востребованный товар. Отсюда и такой вес в деньгах», — говорит эксперт.

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Денежный приток: iPhone лидирует по продажам в рублях в РФ