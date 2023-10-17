Флагман в руки: спрос на iPhone 15 выше, чем на топ-гаджет прошлого года
В России iPhone 15 пользуется большим спросом, чем 14-я модель. Об этом рассказали «Известиям» ритейлеры. За первые две недели продажи нового флагмана Apple максимум на 60% выше, чем за аналогичный период в 2022-м. Новый аппарат значительно отличается от предыдущих моделей — это хорошая имиджевая покупка, отмечают эксперты. И в отличие от прошлого года ритейлеры завезли гаджет в достаточном количестве.
iPhone по осени считают
Опасения, что новый iPhone 15 будет продаваться в РФ хуже, чем предыдущая модель, не оправдались. Спрос на него больше, чем на флагман прошлого года, утверждают опрошенные «Известиями» ритейлеры.
Продажи iPhone 15 в сети МТС стартовали в конце сентября — за первые две недели они в 1,5 раза превысили объем реализации iPhone 14 за аналогичный период в 2022-м, рассказали «Известиям» в пресс-службе оператора.
— 56% всех продаж пришлось на модель iPhone 15 Pro Max, 39% — на версию 15 Pro, 4% — на базовую модель и 1% — на 15 Plus, — уточнил представитель оператора.
В пресс-службе маркетплейса Wildberries добавили, что продажи iPhone 15 на 66% выше iPhone 14.
— В объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota объем реализации iPhone 15 опережает предыдущую версию. За две недели со дня старта продаж продано на 10% больше iPhone 15, чем iPhone 14 в 2022 году. Активнее покупают iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, так как в них много интересных новшеств, например титановый корпус и 3D-фотосъемка, — утверждает представитель оператора.
Еще на этапе предзаказа продажи iPhone 15 в «М.Видео-Эльдорадо» оказались в 2,5 раза выше, чем предыдущей серии, рассказали в компании. В магазинах и на онлайн-площадках объединенного ритейлера спрос на iPhone 15 и 15 Plus в первые дни оказался примерно вдвое больше, чем на iPhone 14, отметил его представитель.
— Restore: привез все модели iPhone 15 и начала их реализацию одной из первых еще 23 сентября. Из этой партии за первую неделю продано более 70% устройств, что превысило наши ожидания в два раза. Мы оперативно привезли следующие партии и наблюдаем стабильные растущие продажи в течение последних двух недель относительно первой недели, — рассказал директор розничной сети Расим Лемберанский.
Время перемен
— Мы видим, что интерес к смартфонам бренда Apple в этом году продолжает сохраняться на довольно высоком уровне. В наших сетях в июле–сентябре штучные продажи увеличились почти в 2,2 раза год к году. Большинство пришлось на серии iPhone 14 и iPhone 13, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».
Позитивной динамике относительно прошлого года способствуют общее восстановление покупательской активности, налаживание процессов закупки и логистических цепочек, как следствие — стабильное наличие наиболее популярных моделей, расширение программ рассрочки и развитие бонусной программы, добавили там.
Спрос на новинку Apple этого года выше, чем на прошлогоднюю, несмотря на то что в первую неделю после появления iPhone 15 на мировом рынке и в России (это случилось 22 сентября) его продажи в нашей стране не задались. По словам источника, близкого к одному из сотовых операторов, за первые четыре дня с начала реализации аппарата было зарегистрировано «ничтожно мало» таких гаджетов — всего несколько сотен. За неполную неделю в РФ было активировано 3,5 тыс. iPhone 15 — в два раза меньше, чем iPhone 14 в прошлом году, подсчитала Mobile Research Group.
Разворот рынка во многом связан с тем, что многие опасения, связанные с iPhone 15, не оправдались, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Ходили слухи, что часть функций, например VoLTE, не будет работать в РФ, но в итоге не функционирует то, что было отключено раньше, например Apple Pay, список недоступных функций не пополнился, отметил эксперт.
— Не впечатлили покупателей и разговоры о том, что новая модель менее прочна. Как показывает первый опыт использования, iPhone 15 в этом плане никак не отличается от предшественников, а специальных краш-тестов обычные покупатели, естественно, не проводят, — полагает он.
iPhone 15 визуально довольно сильно отличается от предыдущих моделей — а раз так, то это хорошее имиджевое приобретение, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
— При этом сейчас наступает срок замены iPhone, купленных три-четыре года назад, это касается в первую очередь iPhone 11. Это была удачная модель, в России было приобретено очень много этих аппаратов, а следовательно, много смартфонов покупается теперь им на замену, — полагает эксперт.
Росту продаж iPhone 15 в крупных розничных сетях могло способствовать сокращение серого рынка iPhone, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в этом году реализация таких смартфонов сконцентрировалась в легальном ритейле.
Ранее многие любители Apple просто пропустили iPhone 14 и, частично, iPhone 13 — поэтому образовался отложенный спрос, который сейчас удовлетворяется: настало время менять смартфоны, отмечает Денис Кусков. Не случайно люди в основном покупают iPhone 15 Pro Max — они стремятся приобрести как можно более надежный аппарат, который еще долго будет оставаться технический совершенным и актуальным. Это значит, что спрос на будущие условные iPhone 16 и iPhone 17 в 2024–2025 годах может оказаться ниже нынешнего, полагает эксперт.
По его мнению, относительно хорошие продажи iPhone 15 связаны и с тем, что к его запуску оказался готов ритейл. Каналы параллельного импорта в отличие от прошлого года уже налажены, поэтому новые смартфоны появились на рынке очень быстро и в достаточном количестве, отметил он. При этом отсутствие каких-то единых алгоритмов завоза iPhone приводит к появлению конкуренции между продавцами. В разных сетях цены могут различаться на 10–20 тыс. рублей, при этом предлагаются долгосрочные программы рассрочки и разного рода бонусы, что, конечно, позитивно с точки зрения покупателей, заключил Денис Кусков.