Флагман в руки: спрос на iPhone 15 выше, чем на топ-гаджет прошлого года

В России iPhone 15 пользуется большим спросом, чем 14-я модель. Об этом рассказали «Известиям» ритейлеры. За первые две недели продажи нового флагмана Apple максимум на 60% выше, чем за аналогичный период в 2022-м. Новый аппарат значительно отличается от предыдущих моделей — это хорошая имиджевая покупка, отмечают эксперты. И в отличие от прошлого года ритейлеры завезли гаджет в достаточном количестве .

iPhone по осени считают

Опасения, что новый iPhone 15 будет продаваться в РФ хуже, чем предыдущая модель, не оправдались. Спрос на него больше, чем на флагман прошлого года, утверждают опрошенные «Известиями» ритейлеры.

Продажи iPhone 15 в сети МТС стартовали в конце сентября — за первые две недели они в 1,5 раза превысили объем реализации iPhone 14 за аналогичный период в 2022-м , рассказали «Известиям» в пресс-службе оператора.

— 56% всех продаж пришлось на модель iPhone 15 Pro Max, 39% — на версию 15 Pro, 4% — на базовую модель и 1% — на 15 Plus , — уточнил представитель оператора.

Фото: ТАСС/Zuma

В пресс-службе маркетплейса Wildberries добавили, что продажи iPhone 15 на 66% выше iPhone 14 .

— В объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota объем реализации iPhone 15 опережает предыдущую версию. За две недели со дня старта продаж продано на 10% больше iPhone 15, чем iPhone 14 в 2022 году . Активнее покупают iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, так как в них много интересных новшеств, например титановый корпус и 3D-фотосъемка, — утверждает представитель оператора.

Еще на этапе предзаказа продажи iPhone 15 в «М.Видео-Эльдорадо» оказались в 2,5 раза выше, чем предыдущей серии , рассказали в компании. В магазинах и на онлайн-площадках объединенного ритейлера спрос на iPhone 15 и 15 Plus в первые дни оказался примерно вдвое больше, чем на iPhone 14, отметил его представитель.

— Restore: привез все модели iPhone 15 и начала их реализацию одной из первых еще 23 сентября. Из этой партии за первую неделю продано более 70% устройств, что превысило наши ожидания в два раза . Мы оперативно привезли следующие партии и наблюдаем стабильные растущие продажи в течение последних двух недель относительно первой недели, — рассказал директор розничной сети Расим Лемберанский.

Фото: ТАСС/Zuma

Время перемен

— Мы видим, что интерес к смартфонам бренда Apple в этом году продолжает сохраняться на довольно высоком уровне. В наших сетях в июле–сентябре штучные продажи увеличились почти в 2,2 раза год к году . Большинство пришлось на серии iPhone 14 и iPhone 13, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Позитивной динамике относительно прошлого года способствуют общее восстановление покупательской активности, налаживание процессов закупки и логистических цепочек, как следствие — стабильное наличие наиболее популярных моделей, расширение программ рассрочки и развитие бонусной программы , добавили там.

Спрос на новинку Apple этого года выше, чем на прошлогоднюю, несмотря на то что в первую неделю после появления iPhone 15 на мировом рынке и в России (это случилось 22 сентября) его продажи в нашей стране не задались . По словам источника, близкого к одному из сотовых операторов, за первые четыре дня с начала реализации аппарата было зарегистрировано «ничтожно мало» таких гаджетов — всего несколько сотен . За неполную неделю в РФ было активировано 3,5 тыс. iPhone 15 — в два раза меньше, чем iPhone 14 в прошлом году, подсчитала Mobile Research Group.

Разворот рынка во многом связан с тем, что многие опасения, связанные с iPhone 15, не оправдались , отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Ходили слухи, что часть функций, например VoLTE, не будет работать в РФ, но в итоге не функционирует то, что было отключено раньше, например Apple Pay, список недоступных функций не пополнился, отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Не впечатлили покупателей и разговоры о том, что новая модель менее прочна. Как показывает первый опыт использования, iPhone 15 в этом плане никак не отличается от предшественников, а специальных краш-тестов обычные покупатели, естественно, не проводят , — полагает он.

iPhone 15 визуально довольно сильно отличается от предыдущих моделей — а раз так, то это хорошее имиджевое приобретение , считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

— При этом сейчас наступает срок замены iPhone, купленных три-четыре года назад, это касается в первую очередь iPhone 11 . Это была удачная модель, в России было приобретено очень много этих аппаратов, а следовательно, много смартфонов покупается теперь им на замену, — полагает эксперт.

Росту продаж iPhone 15 в крупных розничных сетях могло способствовать сокращение серого рынка iPhone , считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в этом году реализация таких смартфонов сконцентрировалась в легальном ритейле.

Фото: ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO

Ранее многие любители Apple просто пропустили iPhone 14 и, частично, iPhone 13 — поэтому образовался отложенный спрос, который сейчас удовлетворяется: настало время менять смартфоны , отмечает Денис Кусков. Не случайно люди в основном покупают iPhone 15 Pro Max — они стремятся приобрести как можно более надежный аппарат, который еще долго будет оставаться технический совершенным и актуальным. Это значит, что спрос на будущие условные iPhone 16 и iPhone 17 в 2024–2025 годах может оказаться ниже нынешнего , полагает эксперт.