Две пенсии получат россияне в декабре: даты и подробности

Первый месяц зимы порадует граждан изменениями в графике и размере пенсий. В декабре 2023 года некоторые российские пенсионеры смогут получить две выплаты по старости — пенсионное обеспечение, начисленное за текущий месяц, и выплату за январь 2024 года. Подобный перенос сроков коснется граждан, которым денежные средства обычно поступают в первой половине каждого месяца. В каких числах ожидать пенсию в декабре и сколько в итоге получат россияне — в материале «Известий».

Когда пенсия в декабре 2023 года

Дата и порядок пенсионных выплат в декабре могут варьироваться каждый год в зависимости от рабочих дней пенсионной системы. График перевода на банковскую карту «Мир» пенсии будет строго соблюдаться, денежные средства поступят в привычные сроки. Корректировка может быть, если день получения выпадает на выходной, в данной ситуации пенсионеры получат выплаты заранее — в пятницу или четверг. Так, пенсии, которые обычно начисляются с 1 по 3 декабря, придут на счет 1 декабря.

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Сроки доставки пенсии через «Почту России» будут определены с учетом графика работы конкретного отделения почтовой связи. Актуальную информацию доставки пенсионных средств и других выплат можно уточнить по горячей линии Социального фонда России или на официальном сайте ведомства. Публикация графиков происходит регулярно.

Многие российские пенсионеры, которым выплаты обычно начисляют до 10-го числа, в конце декабря из-за предстоящих новогодних праздников получат и пенсию за январь 2024 года. Деньги переведут на счет банковской карты или доставят в отделение «Почты России» в последнюю неделю года.

Почему в декабре придет двойная пенсия

В декабре 2023 года пожилые граждане смогут дважды получить пенсию в течение месяца, обычную и повышенную. Первая выплата российским пенсионерам придет в начале декабря, а вторая — в конце. Фактически это пенсия за январь, которая будет выплачена заранее из-за технической корректировки праздничных дат. Большинству пенсионеров средства приходят 3-го числа каждого месяца, однако в этот раз день выпадает на воскресенье, следовательно, пенсия переносится на 1 декабря. Выплата второй суммы будет осуществляется между 25 и 29 декабря, в преддверии январских праздников.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Досрочное перечисление пенсий за январь 2024 года предусмотрено для тех, у кого дата доставки обычной пенсии приходится на первую половину месяца, с 1-го по 8-е число. В первую очередь выплаты будут проводиться через кредитные учреждения, в частности зачисления на карту, сберкнижку и расчетный счет в Сбербанке, Почта банке, ВТБ и др. Доставка пенсии через «Почту России» не нормирована и зависит от конкретного отделения.

Согласно уже одобренному Госдумой закону, с 1 января 2024 года будет произведена индексация пенсий на 7,5%, что превышает официальный уровень инфляции. В соответствии с этим, во второй половине декабря российские пенсионеры получат средства по новым условиям.

Будет ли пенсия в январе 2024 года

Начиная с января 2024 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Согласно подсчетам экспертов, выплаты увеличатся в среднем на 1,5 тыс. рублей во всех регионах РФ . Данные изменения не ограничатся только пенсией по старости, они затронут выплаты по инвалидности, по потере кормильца и военные пенсии. Так, минимальная пенсия для неработающих пенсионеров будет составлять 13 290 рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Граждане пенсионного возраста, которым не доставили вторую пенсию в конце декабря 2023 года, получат январские выплаты в обычном режиме. Отмечается, что дополнительных новогодних выплат пенсионерам не предвидится.

В том случае, если пенсия не поступила в установленные сроки, следует обратиться с жалобой в Социальный фонд России. Задержка может быть связана с техническими сбоями или праздничными днями. Заявление можно направить через электронную приемную или напрямую в отделение фонда. Рассмотрение документов может занять до 15 рабочих дней, ответ будет направлен в зависимости от выбранного способа коммуникации, на электронную почту или почтовый адрес.

Повышение пенсии в России: последние новости

В декабре 2023 года несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский уточнил, что повышение является ежегодным, на него могут рассчитывать работавшие ранее пенсионеры, которые уволились в сентябре, а также люди, достигшие 80-летнего возраста в ноябре.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Эксперт напомнил, что масштабный рост пенсии произойдет с 1 января 2024 года — с этой даты все пенсии будут увеличены на 7,5%. Подобная индексация распространится на все субъекты РФ. Минимальная пенсия в Москве вместе с городской доплатой составит 24,5 тыс. рублей. По примерным подсчетам годовой прирост составит в среднем 18 тыс. рублей.

В 2024 году будет увеличен размер пенсии неработающим пенсионером, а также фиксированной доплаты к страховой пенсии по инвалидности. Сумму предлагается повысить до 8134,9 рубля. Перечень изменений в новом году предусматривает доплату за иждивенцев, включая несовершеннолетних детей и детей-студентов до 23 лет. Дополнительные выплаты получат люди, имеющие стаж в сфере сельского хозяйства и работы в условиях Крайнего Севера.