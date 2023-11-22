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Строительство первой очереди Троицкой линии метро подошло к финальной стадии

Собянин: на финишной прямой строительство первой очереди Троицкой линии метро
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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В Москве подходит к завершению строительство первой очереди Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в среду, 22 ноября, посетив стройку.

«Сегодня историческое событие для этой ветки. Все тоннели пройдены. На станциях идут строительно-монтажные и отделочные работы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы города, строящаяся в поселке Мосрентген ТиНАО станция «Тютчевская» готова уже на 80%. Построены основные конструкции, ведется устройство верхнего строения пути.

Собянин добавил, что метро с открытием новых станций станет доступнее для 154 тыс. человек. Также, отметил он, существенно будут разгружены прилегающие к новой ветке участки МКАД, Калужского шоссе и Профсоюзной улицы.

«Основные работы на «Тютчевской», как и на всем первом участке Троицкой линии, планируем завершить уже в следующем году», — указал мэр.

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Станция «Тютчевская» станет восьмой на Троицкой линии, всего на ней расположатся 17 станций. Из наземного павильона для пассажиров будут работать выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген. Кроме того, можно будет выйти из метро к остановкам пригородного и городского транспорта. Станция получила свое название в честь русского поэта и дипломата Федора Тютчева, отец которого владел усадьбой в этой местности.

В конце октября Собянин заявил, что в планы строителей метро Москвы на ближайшие годы входит создание порядка 40 новых станций подземки. При этом 17 новых станций планируется открыть до 2026 года в рамках адресной инвестиционной программы (АИП). Будет введено 35 км линий и построено одно электродепо Московского метрополитена. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Также начнется строительство Бирюлевской линии.

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