Что известно об убийстве Джона Кеннеди спустя 60 лет

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди остается одним из самых громких и загадочных преступлений ХХ века. Несмотря на то что оно было раскрыто в короткие сроки по горячим следам, миллионы людей по всему миру до сих пор не верят в официальную версию следствия и ищут следы КГБ и ЦРУ. Что известно о покушении спустя 60 лет, читайте в материале «Известий».

Убийство Джона Кеннеди — последняя поездка в Техас

Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) во время кампании по подготовке к президентским выборам 1964 года.

Техас был выбран для предвыборной поездки исходя из того, что именно в этом штате Кеннеди — кандидат от Демократической партии — победил республиканца Ричарда Никсона на выборах 1960 года. Незадолго до визита политик заявил о важности победы в Техасе, а также Флориде и объявил о своем намерении посетить оба штата в ближайшие дни.

К тому времени Кеннеди был уже настоящим поп-идолом. Он возглавил государство в возрасте 42 лет и стал самым молодым лидером страны за всю ее историю. Избирателей он покорил благодаря своей голливудской внешности, статусам наследника миллиардного состояния и героя Второй мировой войны. Незадолго до убийства он успел выпустить автобиографическую книгу «Профили мужества», за которую получил Пулитцеровскую премию. Всё это покорило сердца американцев и сделало из Кеннеди чуть ли не киногероя.

По прибытии в аэропорт Далласа президентскую чету встречала толпа народа. Кеннеди много общался с избирателями, отвечал на их приветствия и пожимал руки. Затем президентский кортеж направился с аэродрома в город. В кабриолете Lincoln Continental, помимо Кеннеди и его супруги, находился губернатор Техаса Джон Коннели со своей женой.

После того как кортеж повернул на Элм-стрит, ровно в 12:30 по местному времени (21:30 мск), раздались выстрелы. Одна пуля попала Кеннеди в спину и вышла через шею, вторая — в голову. Он скончался спустя полчаса в госпитале Паркленд.

Убийство Джона Кеннеди — главный подозреваемый

Первым полиция задержала 24-летнего Ли Харви Освальда. Он вышел из школьного книгохранилища, откуда раздались выстрелы, сразу после стрельбы. При задержании он застрелил из револьвера одного из полицейских. Вечером 22 ноября ему официально предъявили обвинение. Однако в заключении Освальд пробыл недолго. Через два дня мужчину освободили.

На выходе из полицейского участка Освальд был застрелен владельцем расположенного рядом ночного клуба. Поэтому его виновность так и не была доказана. Однако правительственная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном, расследовавшая покушение на Кеннеди, однозначно назвала его убийцей.

Освальд обладал неуравновешенным характером, с юности увлекался идеями марксизма и даже выучил русский язык, чтобы эмигрировать в СССР. В 16 лет он вступил в Социалистическую партию Америки. А через год поступил в Корпус морской пехоты США. За время службы он трижды попадал под трибунал, однако сослуживцы отзывались о нем как о неплохом стрелке.

Следствие установило, что поразившие Кеннеди пули были выпущены из итальянской винтовки Carcano, принадлежащей Освальду. Между тем при последующих испытаниях оказалось, что произвести столь точные выстрелы с такого расстояния не так-то просто. В связи с этим появились версии, что убийц могло быть несколько и настоящие преступники скрылись от правосудия.

Убийство Джона Кеннеди — независимое расследование

В 1966 году прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон, опираясь на имеющиеся фотографии и видеозаписи с места убийства Кеннеди, начал собственное расследование. Он полагал, что заговор был организован отдельными сотрудниками ЦРУ и диверсионными группами кубинских эмигрантов, выступавшими против курса Фиделя Кастро.

Целью же покушения, по его мнению, было желание Кеннеди завершить конфронтацию между США и СССР и наладить отношения с Кубой. Стрелков, согласно его версии, было трое. В числе возможных убийц он, в частности, называл банкира Клэя Шоу и пилота Дэвида Ферри. Но доказать их виновность Гаррисону так и не удалось. А комитет палаты представителей и вовсе назвал его методы сомнительными.

Интересно, что спустя несколько дней после обнародования результатов расследования Гаррисона стало известно, что скончался один из подозреваемых прокурором — Дэвид Ферри.

Убийство Джона Кеннеди — что думают американцы

Тема расследования убийства Кеннеди неоднократно всплывает в американских СМИ на протяжении всех шести десятилетий. Согласно данным опросов, проводимых в США в разные годы, большая часть американцев до сих пор не верит в официальную версию. Порядка 70% опрошенных считают, что покушение было частью более масштабного заговора, а не действием одного человека.

У президента Кеннеди действительно было много врагов. Его жесткая борьба с криминалом не нравилась мафии, а внешнеполитический курс не устраивал определенную часть американских элит и спецслужб. До сих пор популярна и так называемая советская версия, согласно которой убийство было организовано при непосредственном участии КГБ.

Рассекреченная часть архивов по убийству Кеннеди, похоже, не убедила американцев в версии следствия, поэтому покушение на американского президента с каждым годом обрастает всё новыми версиями и домыслами.

Ранее «Известия» писали, что племянник Кеннеди намерен участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.