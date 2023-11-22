В пригороде Донецка обнаружили подготовленный для ДРГ Украины тайник

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) совместно с органами военной контрразведки и Росгвардии в пригороде Донецка обнаружили тайник, который был подготовлен для диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины. Об этом в среду, 22 ноября, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

В ходе операции были обнаружены и изъяты противотанковый гранатомет АТ-4 шведского производства и противотанковый гранатомет RPG-75-M чешского производства.

«Изъятое вооружение передано на исследование в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

Ранее, 3 ноября управление ФСБ России по ДНР совместно с органами военной контрразведки Восточного военного округа выявило украинский тайник с оружием и боеприпасами в поселке Степное. Среди обнаруженного — гранатомет шведского производства АТ-4, три автомата Калашникова АК-74, 20 гранат Ф-1, 12 пакетов со взрывчатым веществом, а также более трех тысяч патронов к огнестрельному оружию. Кроме того, в тайнике найдены поддельные документы российского и украинского образцов.