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ФСБ обнаружила в ДНР тайник с оружием для диверсий ВСУ

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) совместно с органами военной контрразведки Восточного военного округа выявило украинский тайник с оружием и боеприпасами в поселке Степное. Как отметили в ведомстве 3 ноября, содержимое схрона предназначалось для совершения диверсий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Среди обнаруженного — гранатомет шведского производства АТ-4, три автомата Калашникова АК-74, 20 гранат Ф-1, 12 пакетов со взрывчатым веществом, а также более трех тысяч патронов к огнестрельному оружию. Кроме того, в тайнике найдены поддельные документы российского и украинского образцов.

«Изъятое вооружение и боеприпасы переданы для использования в подразделения Министерства обороны Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

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Ранее, 13 октября, служащие Росгвардии совместно с военными контрразведчиками обнаружили в ДНР тайник ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами при осмотре разрушенного дома. Были найдены 40-миллиметровый гранатомет М320А1, произведенный в США, немецкий пулемет MG 42/59, а также три пистолета Макарова, три автомата Калашникова и более 8 тыс. патронов к ним.

До этого, 7 сентября, в пресс-службе управления УФСБ по ДНР сообщали, что в республике обнаружили крупный тайник, в котором были спрятаны оружие и боеприпасы. Их планировалось использовать для организации терактов во время единого дня голосования. Изъято было, в общей сложности, 46 единиц оружия и более 1000 боеприпасов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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