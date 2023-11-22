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Независимым станциям ТО могут дать доступ к данным автопроизводителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Независимые станции техобслуживания автомобилей (НСТО) могут получить доступ к техданным производителей машин наравне с официальными дилерами. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Союз потребителей России и Союз автосервисов направил в ведомство письмо с просьбой убрать ограничение и признать его «дискриминационным условием».

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«Предоставление информации о ремонтных базах НСТО транспортных средств создаст равные условия для станций и официальных дилеров. Повышение прозрачности рынка автотехобслуживания за счет доступа к информации может оказать положительное влияние как на качество оказываемых услуг, так и на их стоимость», — заявили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Сейчас по закону «О защите конкуренции» независимые сервисы не имеют права знакомиться с официальной технической информацией изготовителей, при этом она необходима для техобслуживания и ремонта транспортного средства, поясняют авторы письма — председатель Союза потребителей России Петр Шелищ и председатель правления Союза автосервисов Александр Пахомов.

«Положение автомобильных брендов на российском рынке мы считаем доминирующим в отношении дилеров и сервисных компаний, связанных с ними концессионными или иными соглашениями», — заявили они.

Поэтому НСТО уверены в необходимости пересмотра законодательства.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считают, что инициативу необходимо доработать. Если дать доступ к технологиям ремонта всем без каких-либо обязательств по обеспечению соблюдения предписанных производителем стандартов, то нарушится важнейший принцип справедливой конкуренции, отметил вице-президент организации Вячеслав Жигалов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Провести подсмотр: СТО требуют доступ к документации автоконцернов

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