Независимым станциям ТО могут дать доступ к данным автопроизводителей
Независимые станции техобслуживания автомобилей (НСТО) могут получить доступ к техданным производителей машин наравне с официальными дилерами. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Союз потребителей России и Союз автосервисов направил в ведомство письмо с просьбой убрать ограничение и признать его «дискриминационным условием».
«Предоставление информации о ремонтных базах НСТО транспортных средств создаст равные условия для станций и официальных дилеров. Повышение прозрачности рынка автотехобслуживания за счет доступа к информации может оказать положительное влияние как на качество оказываемых услуг, так и на их стоимость», — заявили «Известиям» в пресс-службе ФАС.
Сейчас по закону «О защите конкуренции» независимые сервисы не имеют права знакомиться с официальной технической информацией изготовителей, при этом она необходима для техобслуживания и ремонта транспортного средства, поясняют авторы письма — председатель Союза потребителей России Петр Шелищ и председатель правления Союза автосервисов Александр Пахомов.
«Положение автомобильных брендов на российском рынке мы считаем доминирующим в отношении дилеров и сервисных компаний, связанных с ними концессионными или иными соглашениями», — заявили они.
Поэтому НСТО уверены в необходимости пересмотра законодательства.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считают, что инициативу необходимо доработать. Если дать доступ к технологиям ремонта всем без каких-либо обязательств по обеспечению соблюдения предписанных производителем стандартов, то нарушится важнейший принцип справедливой конкуренции, отметил вице-президент организации Вячеслав Жигалов.
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