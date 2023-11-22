Binance выплатит властям США $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования прокуратуры США. Об этом 21 ноября сообщил глава минюста США Меррик Гарланд.

Прокуратура в США обвиняет биржу Binance в заговоре с целью осуществления денежных переводов без приобретения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег.

Отмечается, что ведомство требует от организации выплатить штраф в $4,3 млрд.

«Министерство добилось признания вины от крупнейшей криптобиржи Binance и ее гендиректора Чжао», — подтвердил Гарланд.

Сообщается, что руководство Binance осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года.

После результатов расследования американской прокуратуры гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит со своего поста, а его место займет экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

«Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance <...> Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — написал Чжао в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что криптовалютная биржа Binance продает свой российский бизнес компании CommEX. Отмечалось, что новые пользователи, проходящие процедуру верификации на бирже, будут перенаправляться на платформу CommEX. В рамках заключенного соглашения Binance полностью прекратит свою деятельность в России без права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.