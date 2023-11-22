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Binance выплатит властям США $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне

Минюст США: Binance выплатит $4 млрд за нарушение банковской тайны и санкций
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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования прокуратуры США. Об этом 21 ноября сообщил глава минюста США Меррик Гарланд.

Прокуратура в США обвиняет биржу Binance в заговоре с целью осуществления денежных переводов без приобретения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег.

Отмечается, что ведомство требует от организации выплатить штраф в $4,3 млрд.

«Министерство добилось признания вины от крупнейшей криптобиржи Binance и ее гендиректора Чжао», — подтвердил Гарланд.

Сообщается, что руководство Binance осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года.

После результатов расследования американской прокуратуры гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит со своего поста, а его место займет экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

«Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance <...> Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — написал Чжао в соцсети X (бывш. Twitter).

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Одна из крупнейших криптобирж решила полностью уйти из страны

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что криптовалютная биржа Binance продает свой российский бизнес компании CommEX. Отмечалось, что новые пользователи, проходящие процедуру верификации на бирже, будут перенаправляться на платформу CommEX. В рамках заключенного соглашения Binance полностью прекратит свою деятельность в России без права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

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