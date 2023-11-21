Новый ФАП построят в селе Столбецкое Орловской области

Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта началось в селе Столбецкое Покровского района Орловской области. Он заменит старый, который сейчас находится в здании, где когда-то располагалась сельская школа.

Подрядчик уже смонтировал сваи, сообщает пресс-служба депздрава. Новый ФАП обещают возвести до конца 2023 года. Он сможет обслуживать более 250 жителей села и соседних населенных пунктов.

Объект строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», отмечает InfoOrel.ru. Общая сумма работ составляет более 4,5 млн рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Орловской области завершили капремонт пяти учреждений культуры. Общая стоимость работ составила более 62 млн рублей.