Ремонт пяти учреждений культуры завершили в Орловской области

В Орловской области завершили капитальный ремонт пяти учреждений культуры. Общая стоимость работ составила более 62 млн рублей, сообщает портал региона.

Речь идет о Высокинском доме культуры (ДК), Отрадинской детской школе искусств Мценского района и Мценском краеведческом музее. Также работы завершены в административном здании музея в Новосиле и Малоархангельской детской школе искусств.

Общая стоимость обновления составила 62,2 млн рублей, уточняет InfoOrel.ru. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Культура».

Кроме того, в этом году в Орловском округе началось строительство Баклановского ДК. Сдать объект планируется в 2024 году.