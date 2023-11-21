Гражданин Конго погиб в ДТП на севере Петербурга

Гражданин Конго погиб в дорожно-транспортном происшествии на внутреннем кольце КАД на севере Санкт-Петербурга, сообщает телеканал «78» со ссылкой на осведомленный источник.

Авария произошла около 15:30 на участке кольцевой дороги между Парашютной улицей и Выборгским шоссе. Иностранец, управляя красным Chevrolet, не справился с управлением и врезался в отбойник.

По информации регионального главка МВД, водитель вышел из салона автомобиля, чтобы осмотреть ее. В этот момент в машину влетела Lada, от чего ее отбросило в тот же отбойник, а иномарка сбила своего владельца. Пострадавший получил травмы, от которых скончался.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.