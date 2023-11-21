Начавшийся в Киеве 10 лет назад евромайдан был спланированным вооруженным переворотом, инициированным с целью смены законной власти на Украине. Об этом «Известиям» 21 ноября рассказали экс-сотрудники украинского МВД Станислав Крысин, участвовавший в подавлении протестов, и Игорек Малек, исполнявший обязанности по обеспечению личной безопасности должностных лиц.

«Коллектив, где мы были, не верил, что до такого дойдет. Ну что это? Куча самозванцев, чистое было вранье, чистая наглость, проплаченная какими-то силами другими. Мы понимаем, кто это были, я их называю «наглосаксы», американцами, европейцами это было проплачено, это было видно», — отметил Крысин.

По его словам, правоохранители просили дать им возможность разогнать протесты. При этом экс-сотрудник МВД осознавал, что целью евромайдана был вооруженный переворот.

Он обратил внимание на то, что госпереворот маскировался изначально под мирные акции студентов, которыми воспользовались СМИ для дальнейшего расшатывания ситуации на Украине и натравливания российского и украинского народов друг на друга.

«Я так понимаю, что первый сценарий у них несильно получился, когда они провоцировали. А потом нужна была кровь. И мы это видим, схема захвата государства была отработана, и на Украине она успешно была проведена, и такая ситуация произошла», — добавил Крысин.

Малек, в свою очередь, рассказал, что он негативно отнесся к событиям, начавшимся 21 ноября 2013 года. Экс-офицер МВД Украины понимал, что протесты были искусственно созданы не украинцами, а западными структурами.

«Я понимал, что основная цель (майдана. — Ред.) — столкнуть лбами славянские народы», — добавил Малек.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием событий на центральной площади Киева указала на то, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной. Она назвала страну «нищей и вымирающей территорией, которая находится на содержании западных колонизаторов». Дипломат также указала на то, что украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек».

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября. В соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков. Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.