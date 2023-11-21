Ветераны антимайдана рассказали о событиях в Крыму 2013–2014 годов

Как рассказал «Известиям» воин-интернационалист, участник войны в Афганистане Сергей Тарасов, участвовавший в событиях 2013–2014 годов в Крыму и Киеве, происходящее было особенно понятно на полуострове.

В Киеве «на всех этажах трубили, что сравняют республику, Крым — сепаратисты», отметил он.

Тарасов вспомнил, что время тогда было напряженное, все ветераны Афганистана понимали, что в республике нужно спокойствие. Было много провокаций — и на межнациональной основе, и на религиозной, уточнил он.

«На евромайдан в Киеве мы в Крыму ответили антимайданом. Наши ветераны ездили на евромайдан и противостояли ему. Как впоследствии оказалось, оно не просто так происходило. Можно было и здоровье, и жизнь потерять. Ситуация была очень напряженная», — сказал он.

По мнению Тарасова, если бы украинские националисты пришли в Крым, то было бы пролито много крови. Евромайдан в Киеве «придумали американцы», заключил ветеран боевых действий.

Председатель Союза русских офицеров Республики Крым Дмитрий Простаков добавил, что ветераны боевых действий стали объединяться в одну силу с начала евромайдана в Киеве.

«Мы прекрасно понимали, что события на киевском майдане ничем хорошим не закончатся», — пояснил он.

То, что происходило в Крыму, Простаков назвал антимайданом.

«Мы проговаривали такие вопросы, как мы будем оборонять Крым, что мы сюда эту нечисть фашистскую с евромайдана не допустим. И нам придется держать оборону на крымском перешейке, а если она не удастся, то нам придется воспользоваться опытом предыдущих поколений и уходить в горы, в партизаны», — сказал он.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на Украине 10 лет назад произошел не майдан, а силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Отвечая на вопрос о том, возможен ли новый майдан в перспективе, Песков указал, что предрасположенность к такому развитию событий действительно есть, однако для России в любом случае приоритетом остается достижение своих целей, поставленных при спецоперации.