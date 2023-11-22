23 ноября — День благодарения: как в США отмечают праздник пилигримов

Осенью жители США отмечают День благодарения — один из самых популярных праздников в стране, после которого стартует сезон рождественских распродаж. За пределами Соединенных Штатов торжество получило известность за счет популярной культуры: фильмов, сериалов и комиксов. О том, какую роль сыграли в первом Дне благодарения индейцы и как его отмечают сейчас, читайте в материале «Известий».

День благодарения в 2023 году — какого числа

День благодарения — североамериканский праздник, во время которого принято благодарить Бога и близких за всё хорошее, что случилось за год. Его отмечают только в США и Канаде. Несмотря на схожие традиции, торжество в этих государствах проходит в разное время: для жителей Соединенных Штатов — в четвертый четверг ноября, а для канадцев — во второй понедельник октября.

В 2023 году День благодарения в Канаде пришелся на 9 октября. В США этот праздник встретят 23 ноября.

День благодарения в 2023 году — история

История Дня благодарения берет свое начало в 1620 году, когда к берегам американского континента прибыл корабль «Мэйфлауэр» (англ. — «майский цветок»). На борту находилась группа из 102 переселенцев из Англии, которые покинули родную страну из-за религиозного преследования. Судно остановилось в Массачусетском заливе, где путешественники основали Плимутскую колонию.

В тот год зима выдалась жестокой, переселенцы страдали от холода, цинги и других болезней, кроме того, у них у них практически закончилась еда. К весне в живых осталось около 50 человек. Эта история могла бы закончиться печально, но на помощь пилигримам пришли коренные жители континента.

Индейцы научили англичан выращивать местные бобовые и зерновые культуры, добывать сок из кленовых листьев, находить рыбные места и различать ядовитые растения. В ноябре 1621 года переселенцы собрали первый обильный урожай, и в связи с этим губернатор Уильям Брэдфорд распорядился устроить пир, на который пригласили и индейцев. Этот праздник считается первым Днем благодарения, так как во время него колонисты воздавали хвалу Богу за сытную пищу и возможность свободно исповедовать свою веру.

Долгое время торжество оставалось неофициальным и проводилось от случая к случаю. Впервые на национальном уровне его отметили в 1789 году по указу первого президента США Джорджа Вашингтона. Однако и после этого празднование не стало регулярным.

Установлению точной даты Дня благодарения способствовала писательница Сара Джозефа Хейл, автор известного детского стишка «У Мэри был барашек». В 1827 году она начала кампанию по провозглашению праздника пилигримов государственным. В течение 36 лет женщина продвигала эту инициативу, рассылая письма сенаторам, губернаторам штатов и президентам. Ее труды не пропали даром, и в 1864 году американский лидер Авраам Линкольн официально закрепил дату Дня благодарения — последний четверг ноября. За это Хейл получила звание «Матери Благодарения».

В 1939 году президент Франклин Рузвельт сместил дату праздника на предпоследний четверг последнего осеннего месяца, чтобы продлить сезон рождественских распродаж. Однако этот указ носил рекомендательный характер, поэтому в стране началась путаница: 23 штата отмечали День благодарения по новым правилам, а остальные — по старым. В некоторых регионах празднование растягивалось на две недели.

Споры утихли только в 1941 году, когда конгресс США принял документ, согласно которому за торжеством окончательно закрепился четвертый четверг ноября.

День благодарения в 2023 году — традиции

День благодарения американцы проводят в окружении родственников и близких друзей. В праздник принято собираться в доме старшего члена семьи на торжественный ужин. К столу подают блюда, которыми, предположительно, пилигримы угощали индейцев: сладкий картофель, клюквенный соус, тыквенный суп и пирог, подливка. «Звезда» застолья — запеченная или жареная индейка, без которой практически невозможно представить этот праздник.

Перед тем как приступить к угощениям, гости возносят благодарность за все радостные события года. При этом далеко не всегда это действие имеет религиозное значение, так как для многих американцев праздник давно стал светским. Также в День благодарения принято приглашать к себе тех, кому не с кем встретить торжество.

Еще одна особенность праздника — благотворительность. Организации и волонтеры часто организуют раздачу бесплатной еды для бездомных и малоимущих. Иногда в подобных мероприятиях принимает участие и президент.

В честь Дня благодарения в Белом доме проходит торжественная церемония помилования индейки. По традиции, хотя бы одна птица должна избежать незавидной участи праздничного угощения.

Для этого каждый год проводится голосование, на котором граждане выбирают «национальную индейку» и ее дублера на случай, если с первой что-то случится. Во время церемонии президент зачитывает указ о помиловании, а после пернатые отправляются в зоопарки, где спокойно живут до старости.

Во многих городах США на День благодарения устраивают костюмированные парады. Особенной популярностью пользуется мероприятие в Нью-Йорке, которое с 1924 года организует универмаг Macy's. Во время него по улицам города проходят люди в костюмах пилигримов, а над ними плывут огромные надувные фигуры популярных героев мультфильмов и комиксов. Из года в год это шествие привлекает множество туристов со всего мира.

Также в День благодарения проходят праздничные футбольные матчи, поэтому многие американцы проводят его перед телевизором, болея за любимую команду. После праздника в США стартует главная распродажа страны, «черная пятница», которая открывает сезон подготовки к Рождеству и Новому году.

День благодарения в 2023 году — интересные факты

К Дню благодарения «Известия» сделали подборку интересных фактов об этом празднике и его главном символе — индейке.

В 2007 году церемония помилования индейки закончилась для птиц поездкой в Диснейленд. После официальной части в Белом доме пернатых посадили на самолет и отправили в штат Флорида, где они стали почетными гостями на параде в парке развлечений.

В 1784 году Бенджамин Франклин предлагал сделать дикую индейку национальным символом США. В письмах своей дочери он называл ее «истинной жительницей коренной Америки», немного тщеславной и глупой, но мужественной птицей. По его мнению, индейка могла бы составить конкуренцию белоголовому орлану, ранее выбранному конгрессом.

Бег дикой индейки лег в основу нескольких простых и энергичных танцевальных стилей, которые были популярны в Соединенных Штатах на рубеже XIX–XX веков. Танцы исполнялись под джаз и рэгтайм.

По мнению некоторых историков, индейки в первый День благодарения на столе пилигримов могло и не быть, так как точных сведений о праздничном меню не сохранилось. Однако с большой долей вероятности на пиру было много морепродуктов, так как рядом с колонией водилось много мидий, омаров, окуней и устриц. При этом в современном варианте празднования рыба и моллюски в число традиционных угощений не входят.

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