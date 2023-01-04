Смешно, страшно и странно: сериалы с новогодним настроением

Новый год и Рождество — время для приятных сюрпризов и поразительных чудес, которых в обычное время не бывает. Поэтому в каникулы обычно смотрят не суровые арт-драмы или документальные расследования, а фэнтези, sci-fi, комедии или в крайнем случае детективы. «Известия» выбрали новые сериалы, которые помогут создать дома атмосферу праздника и набраться положительных впечатлений на год вперед.

«Уэнсдэй»

Главный сериальный хит конца года успели посмотреть еще далеко не все, а многие специально откладывали знакомство с ним до момента, когда будет побольше свободного времени. В этом проекте всё прекрасно. Тим Бертон словно родился, чтобы снимать про семейку Аддамс. Дженна Ортега настолько перевоплотилась в их старшую дочь Уэнсдэй, что в одночасье превратилась из актрисы малобюджетных хорроров в суперзвезду номер один. Весь мир учит движения эксцентричного танца Уэнсдэй на выпускном, начиная с Леди Гага и заканчивая миллионами школьниц Запада и Востока. К концу такого трудного года планета Земля будто бы получила утешительный приз в виде этого шоу Netflix, и благодарное человечество приникло к экрану, моля только об одном: только бы это удовольствие подольше не кончалось. И, конечно, все ждут второго сезона, а Netflix всё медлит и тянет время, хотя остальные рождественские подарки уже все розданы.

«Лунный рыцарь»

Самый безумный из всех марвеловских сериалов, что вышли в этом году. Оскар Айзек играет лузера, который работает в музее и мечтает о чем-то большом, а потом вдруг у него обнаруживается свой мистер Хайд, искатель приключений, авантюрист и сердцеед. Борясь за обладанием одним и тем же телом, два антипода должны спасти мир, а параллельно разобраться, не являются ли они (или он) обычными пациентами психиатрической больницы. Оснований считать так немало. Например, герою регулярно общается с богом луны Хонсу, провоцируя его на всевозможные проделки, а еще где-то в египетских пирамидах другие боги проводят заседания в телах обычных современных людей, своих аватаров. Также герой оказывается в загробном мире, где ему является богиня-бегемотиха и почему-то решает ему помогать. Словом, не сериал, а праздник, а в дополнение к Айзеку тут есть еще и всегда органичный Итан Хоук в роли суперзлодея.

«Андор»

К хорошему слишком быстро привыкаешь, и даже когда Netflix осмеливается выпускать сезон не целиком, а в два захода, как это было с последними «Очень странными делами» или «Гарри и Меган», это вызывает нервозность. Каким же издевательством оказался выпуск «Андора», растянувшийся на два бесконечных месяца! Причем композиция сериала оказалась такова, что первые три эпизода, которые выложили сразу, были, по сути, медленным прологом ко всему повествованию. Теперь все 8 часов (12 эпизодов по 40 минут) доступны для просмотра, и в каникулы можно уже совершенно уверенно отправиться в далекую-далекую галактику — разбираться, как формировались силы повстанцев, какую цену пришлось за это платить, ну и некоторые подробности строительства Звезды смерти тоже удастся узнать. Неподражаемый Стеллан Скарсгаард, трагичный Диего Луна, харизматичный Энди Серкис — «Андор» не без оснований считают кандидатом на звание главного сериала года. А поскольку выходные длинные, можно еще заодно посмотреть спин-оффы «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби и Бобу Фетта. А уже 1 марта и третий сезон «Мандалорца» подоспеет.

«Миротворец»

Джеймс Ганн, подаривший миру «Стражей Галактики», считается сегодня одним из самых влиятельных авторов коммерческого кинематографа. И как же ждали его программный, первый за многие годы сериал «Миротворец», естественно, супергеройский и, естественно, необычный, не похожий на всё то, к чему мы привыкли. Главный герой фильма — огромный мышцатый громила Кристофер Смит (Джон Сина). Он наряжен в смешной костюм, носит маску, и от него все ждут, что он будет спасать мир. Ладно, не мир, а хотя бы США.

Смит совсем не против, он патриот и настоящий солдат, но есть проблема: он еще и пацифист. Никак не может понять, что такое ради общего блага убивать безоружных людей, женщин, детей и стариков, не хочет уяснить себе, что в белых перчатках мира не добудешь, ему в голову постоянно лезут неудобные мысли о том, правильно ли то, чем он занимается. Окружающие, ясное дело, потешаются над интеллигентщиной и мягкотелостью, застрявшей в буйной головушке, и призывают думать больше о Родине, чем о бесполезных гуманистических миражах. Очень смешной и хулиганский сериал, к тому же доступный на официальных российских интернет-платформах.

«Властелин колец: Кольца власти»

Осень была жаркая, и не все успели найти в себе силы для требующего вдумчивого подхода сериала по мотивам Толкина. Теперь можно спокойно сесть и вернуться к странствиям Галадриэль в погоне за Сауроном. И это, кстати, даже интереснее сделать сейчас, когда уже и финал известен, и много споров о нем было, и «Золотой глобус» демонстративно сделал вид, что не было такого сериала, а были совсем другие.

Совершенно ясно, что этот сериал сделан не ради экшена, равно как Толкин писал свои произведения не для того, чтобы вернуть в большую литературу персонажей британского фольклора. В отличие от блокбастеров Питера Джексона этот «Властелин колец» — философский, а главная дилемма в его основе звучит уже в прологе. Можно ли касаться зла, чтобы узнать разницу между ним и добром? Или это путь к грехопадению, откуда уже не будет возврата? Христианин Толкин отвечает на этот вопрос вполне определенно, но для зрителя сериала всё встанет на свои места далеко не сразу. Тем интереснее следить, как движется наша мысль вслед за сюжетными линиями этого сериала, грандиозной притчи о том, как легко запустить необратимые процессы и самому неизбежно стать их жертвой.

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Несмотря на то что сам дель Торо не снял в этом сериале ни одного эпизода (а снял вместо этого анимационный шедевр «Пиноккио», тоже Netflix), он здесь всё же не только как креативный продюсер. Скажем, сценарии к двум из восьми новелл написал он, а к каким именно, интереснее гадать в процессе просмотра, не подглядывая в титры. Критики заходятся от восторга, а для всех пользователей Netflix этот релиз стал лучшим подарком на Хэллоуин.

Имеет смысл рассчитать эти страшные сказки как раз на все вечера январских праздников, чтобы сны были совсем интересными. Примечательно, что почти половину новелл сняли режиссеры-женщины, это для жанра хоррор раньше было не совсем типично, но теперь времена изменились и оказалось, что женщины о страхе знают куда больше, чем мужчины. Чего стоит одно только напряженное противостояние человека и волшебной крысы в одной из новелл. В вас когда-нибудь крыса вселялась? Если нет, ничего вы не знаете об истинном кошмаре.

«Горемыки»

Фото: PREMIER «Горемыки»

Среди российских сериалов этого года было много ярких — «Алиса не может ждать», «Конец света», «1703» и другие. Но был особенный, пусть его и не выпустили до конца (хотя мы, критики, воспользовались служебным положением и посмотрели целиком). Это сборник сатирических новелл «Горемыки» от PREMIER. Особенный он потому, что взрослые зрители сразу вспомнили одну из лучших телепрограмм 1990-х «Куклы», а юная аудитория вдруг поняла, что бывают не только фильмы и мультфильмы, а еще и вот такое — когда в кадре марионетки (правда, живые люди там тоже будут), а при этом всё показано настолько точно и детально, что как будто документальное кино смотришь.