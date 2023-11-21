Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента
Таганский суд Москвы 21 ноября оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.
«Признать компанию Telegram виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации») и назначить штраф в размере 4 млн рублей», — заявила судья.
Как отмечается, компания не удалила недостоверную информацию о российской армии, а также информацию, направленную на дестабилизацию в стране и оправдание экстремистской деятельности.
Telegram ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение российского законодательства по части отказа удалять запрещенную информацию. Так, в июне суд оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер за неудаление недостоверной информации о проведении спецоперации и ее участниках. Кроме того, удалению подлежала информация о незаконном приобретении поддельных документов.